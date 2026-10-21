Presidente do Boca, Riquelme comemora vitória contra o Vasco

Juan Román Riquelme, presidente do Boca Juniors, celebrou junto ao elenco a classificação à final da Copa Sul-Americana após vencer o Vasco da Gama no Maracanã. Durante sua estadia no Rio de Janeiro, mostrou-se próximo aos jogadores e aos torcedores, compartilhando momentos de alegria e recordações de sua época como jogador.

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Riquelme foi uma figura destacada não apenas em campo, mas também no vestiário e fora dele, onde se integrou quase como um membro a mais da equipe durante a celebração pela classificação à final. Sua presença foi captada em imagens divulgadas pelo clube e confirmadas por quem o acompanhou ao vivo, evidenciando seu entusiasmo pelo feito do time.

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O presidente do Boca viveu com intensidade a experiência, relembrando suas melhores noites como futebolista e sentindo a adrenalina de uma partida importante, embora agora de outra função. Em várias ocasiões, Riquelme afirmou que, quando jogava, podia influir diretamente no desfecho dos encontros graças ao seu talento.

Durante sua estadia no Rio, o dirigente fez caminhadas pela orla de Barra da Tijuca ao lado de seus colaboradores mais próximos, seguindo uma tradição herdada de Carlos Bianchi para relaxar e conversar sobre futebol, o presente do time e suas aspirações de títulos.

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Riquelme com torcedores do Boca Juniors no Rio de Janeiro (Foto: Reprodução/Instagram)

Além disso, Riquelme mostrou-se acessível aos torcedores, assinando autógrafos e posando para fotos tanto com seguidores do Boca quanto com simpatizantes do Estudiantes, que também estavam no Rio para a semifinal da Copa Libertadores. A equipe argentina enfrentará o rival do Vasco, Flamengo. Apesar do assédio, manteve uma postura amável e reservada, respondendo com gestos corteses, sem se alongar em palavras.

O presidente demonstrou que, apesar de seu cargo e responsabilidades, continua vivendo o futebol com a paixão de um jogador e o fervor de um torcedor, identificando-se plenamente com a camisa do Boca Juniors e sua história gloriosa.

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O Boca Juniors agora se prepara para disputar a final da Copa Sul-Americana, com a confiança e o respaldo de seu presidente, que continua acompanhando a equipe em cada passo rumo à conquista do título.

Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.