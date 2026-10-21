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Da rejeição na infância à rivalidade na Champions: a história de Harry Kane com o Arsenal

Atacante inglês volta a enfrentar os Gunners após marcar contra o clube nas quartas de final da Champions de 2023/24

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
21/10/2026 08:00
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Desenho de Harry Kane com coroa
Ilustração de Harry Kane com coroa (Foto: IA)

Harry Kane terá um reencontro especial nesta quarta-feira (21), quando o Bayern de Munique enfrenta o Arsenal pela Champions League. Antes de se tornar um dos principais atacantes do futebol europeu, o inglês passou pela base dos Gunners, mas foi dispensado ainda criança. Anos depois, consolidado como um dos grandes nomes do Tottenham e agora protagonista do Bayern, ele volta a cruzar o caminho do clube que não apostou em seu talento no início da carreira.

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A trajetória de Kane ganhou novos capítulos ao longo dos anos. O atacante se tornou um dos principais goleadores da Inglaterra, construiu uma longa passagem pelo Tottenham e chegou à Alemanha, em 2023, sem ter conquistado títulos oficiais pelo time principal londrino. No Bayern, manteve a regularidade diante do gol e passou a disputar a temporada também em busca de conquistas coletivas.

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Da rejeição à afirmação no Tottenham

A trajetória de Kane até o protagonismo europeu não foi imediata. Depois de deixar a base do Arsenal, o atacante seguiu sua formação no Tottenham e precisou passar por empréstimos antes de conquistar espaço no elenco principal.

Leyton Orient, Millwall, Norwich City e Leicester City fizeram parte desse caminho. As experiências deram ao inglês oportunidades de atuar como profissional e acumular minutos antes de se firmar entre os principais jogadores dos Spurs.

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A afirmação veio na temporada 2014/15, quando marcou 31 gols em 51 partidas pelo Tottenham. A partir dali, Kane manteve uma regularidade rara para um centroavante: anotou 28 gols em 2015/16, 35 em 2016/17 e chegou a 41 em 48 jogos na temporada seguinte.

O atacante também conquistou três vezes a artilharia da Premier League, nas temporadas 2015/16, 2016/17 e 2020/21. Sua importância para o Tottenham ultrapassou os números: Kane se tornou uma das principais referências da equipe, que chegou à final da Champions League em 2018/19, mas perdeu a decisão para o Liverpool.

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Mesmo com os recordes individuais, faltou a conquista de um título oficial pelo time principal do Tottenham. O contraste entre a quantidade de gols e a ausência de troféus coletivos marcou a passagem do inglês pelo clube e se tornou parte da história de sua transferência para o Bayern.

Bayern mudou o capítulo da carreira

A chegada à Alemanha, em agosto de 2023, colocou Kane em um novo cenário. Contratado para reforçar o ataque de um dos clubes mais tradicionais da Europa, ele rapidamente mostrou que poderia manter o alto nível de desempenho fora da Inglaterra.

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Em sua primeira temporada, marcou 44 gols em 45 partidas pelo Bayern. Apesar do rendimento individual, a equipe terminou a Bundesliga sem o título, conquistado pelo Bayer Leverkusen. A campanha mostrou que nem mesmo a presença de um goleador com números expressivos foi suficiente para garantir ao clube uma conquista nacional.

Na temporada seguinte, Kane marcou 41 gols em 51 jogos e conquistou sua primeira Bundesliga. Em 2025/26, o inglês elevou novamente sua produção ofensiva, com 61 gols em 51 partidas, além de sete assistências, de acordo com os números disponíveis.

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A passagem pelo Bayern representou uma mudança importante na carreira do atacante. Depois de anos acumulando gols e recordes individuais na Inglaterra, Kane passou a conquistar títulos coletivos na Alemanha, ampliando o peso de sua trajetória no futebol europeu.

Arsenal volta ao caminho de Kane na Champions

O confronto desta quarta-feira marca mais um encontro de Harry Kane com o Arsenal, clube que o dispensou ainda na infância. Durante sua passagem pelo Tottenham, o atacante enfrentou os Gunners em clássicos londrinos e manteve a rivalidade após se transferir para o Bayern, em 2023.

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Nas quartas de final da Champions League de 2023/24, Kane marcou no empate por 2 a 2 entre Arsenal e Bayern, em Londres. No jogo de volta, a equipe alemã venceu por 1 a 0 e garantiu a classificação para a semifinal.

Desde que chegou ao Bayern, o inglês manteve a regularidade goleadora e conquistou títulos nacionais, incluindo a Bundesliga de 2024/25. A passagem pela Alemanha também marcou o início de sua trajetória de conquistas coletivas após deixar o Tottenham, clube pelo qual acumulou recordes individuais, mas não levantou títulos oficiais pela equipe principal.

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