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Barcelona pede prazo à Fifa para cumprir cota feminina na comissão

Regulamento do Mundial Feminino exige ao menos uma mulher entre os técnicos, mas clube catalão alega ainda não ter achado o perfil ideal

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
21/10/2026 13:09
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Jogadoras do time feminino de futebol do Barcelona comemorando gol
Jogadoras de futebol feminino do Barcelona comemorando gol (Foto: Jonathan Nackstrand / AFP)

O Barcelona Feminino pediu à FIFA uma extensão de prazo para se adequar às novas exigências de representação feminina na comissão técnica antes de disputar a Women's Champions Cup. O clube catalão não cumpre atualmente as regras da entidade, que exigem pelo menos uma mulher no cargo de treinadora principal ou assistente no banco de reservas.

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A ausência é pontual: o elenco conta com mulheres na equipe médica, mas o setor técnico, liderado pelo treinador Pere Romeu, não inclui nenhuma assistente feminina. O Barcelona confirmou ao jornal The Athletic que está em processo de contratação para a vaga, mas não considerou satisfatória nenhuma das candidatas analisadas até o momento.

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Ao solicitar a extensão, o clube busca dar continuidade ao processo seletivo sem sofrer consequências esportivas. A participação na competição está mantida: o Barcelona entra na chave a partir da fase semifinal, marcada para 27 de janeiro de 2027, em Miami, na Flórida.

Jogadoras do Barcelona levantam taça de campeã da champions League
Elenco do Barcelona reunido com taça da Champions League (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

Regra da FIFA e o contexto global

A exigência foi aprovada pela FIFA em março deste ano. A norma determina que todas as equipes em torneios femininos chancelados pela entidade tenham ao menos duas integrantes femininas no banco, sendo pelo menos uma delas treinadora principal ou assistente. Um membro feminino na equipe médica também é obrigatório. As cotas valem para eventos nacionais e de seleções, com abrangência desde categorias de base até o futebol sênior, além de clubes em competições globais da FIFA.

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A regulamentação não obriga os clubes a dispensar técnicos homens para cumprir a cota, e as equipes podem ter mais de uma assistente. A iniciativa foi adotada com o objetivo de combater a sub-representação feminina nas comissões técnicas de alto nível, cenário que a FIFA considera estrutural, especialmente às vésperas da Copa do Mundo Feminina do próximo verão. No torneio de 2023, apenas 12 das 23 seleções participantes tinham uma mulher como treinadora principal.

UEFA tem caminho diferente

A UEFA não adota cotas de gênero para as comissões técnicas de clubes em suas competições, incluindo a Liga dos Campeões Feminina e as ligas domésticas sob sua jurisdição. A entidade europeia anunciou, no entanto, que novos requisitos mínimos de licença para treinadoras e assistentes serão implementados a partir da temporada 2029-30.

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A medida da FIFA teve recepção favorável entre profissionais femininas do setor técnico, mas também gerou ressalvas. Parte das treinadoras manifestou preocupação com a persistência das barreiras estruturais que produziram a sub-representação em primeiro lugar. Entre elas estão o acesso limitado a vias profissionais e cursos de formação, os altos custos dessas certificações, as restritas oportunidades de progressão na carreira e um ambiente ainda majoritariamente estruturado por e para homens.

Sem o enfrentamento dessas barreiras, o argumento levantado por algumas profissionais é que clubes e federações passam a contratar mulheres com as licenças exigidas apenas para cumprir a cota, sem atacar as raízes do problema.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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