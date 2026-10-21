Destaque do Barcelona sofre lesão e fica fora por um mês

O Barcelona anunciou nesta quarta-feira (21) que o meia Dani Olmo ficará afastado por aproximadamente um mês em razão de uma lesão muscular. O espanhol se machucou na noite de terça-feira (20) durante a derrota por 4 a 2 para o Paris Saint-Germain (PSG) pela Champions League.

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A ausência chega em momento delicado para o clube catalão, que enfrentará uma sequência de partidas decisivas nos próximos 30 dias. O primeiro compromisso sem Olmo será o El Clásico de domingo contra o Real Madrid, no Spotify Camp Nou.

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Em comunicado publicado em seus canais oficiais, o clube detalhou o diagnóstico; "Os exames realizados confirmaram que Dani Olmo sofreu uma lesão no adutor esquerdo em decorrência de uma ação traumática com um jogador adversário durante a partida contra o Paris Saint-Germain. O tempo estimado de afastamento é de aproximadamente um mês."

Jogos que Olmo deve perder no Barcelona

Além do clássico contra o Real Madrid, o meia deve desfalcar o time do técnico Hansi Flick em outros compromissos relevantes de La Liga: Alavés, Atlético de Madrid e Villarreal. O calendário ainda inclui um duelo europeu diante do Aston Villa.

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A lesão também impacta a seleção espanhola. Na próxima data Fifa, a Espanha enfrenta Inglaterra e República Tcheca pela Liga das Nações, e Olmo deve ser baixa para o técnico Luis de la Fuente. Na data Fifa anterior, o meia havia entregue três assistências em quatro partidas, contribuindo para quatro vitórias consecutivas que colocaram a equipe na liderança de seu grupo.

Dani Olmo em atuação pela Espanha na Copa do Mundo (Foto: Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Histórico e números na temporada

Olmo não sofria uma lesão desde 3 de dezembro de 2025, quando deslocou o ombro após marcar contra o Atlético de Madrid. A última lesão muscular havia ocorrido em 10 de outubro de 2025. Entre as duas ocorrências, o jogador acumulou 44 partidas consecutivas sem problemas físicos, sendo 32 na temporada passada e 12 nesta.

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Nesta temporada, o ex-jogador do RB Leipzig disputou 12 partidas em todas as competições pelo Barcelona, com um gol e quatro assistências. O duelo contra o PSG também marcou seu centésimo jogo com a camisa do clube.

No cenário doméstico, o Barcelona lidera La Liga com 27 pontos em nove rodadas, cinco à frente do Atlético de Madrid. A equipe marcou 39 gols e sofreu apenas nove na competição. A derrota para o PSG pela Champions League foi o primeiro revés do time em todas as competições nesta temporada.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.