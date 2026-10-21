Vidente revela classificado em Palmeiras x Fluminense

Palmeiras e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 21h30 (horário de Brasília), no Nubank Parque, em partida válida pelas semifinais da Copa Libertadores. De acordo com o tarólogo Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, o Tricolor deve chegar muito intenso para o confronto, mas com maiores chances de classificação alviverde.

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Previsão para Palmeiras x Fluminense

De acordo com o tarólogo, o Palmeiras terá maior domínio no jogo, mas os cariocas buscarão a intensidade a todo momento do confronto:

"O Palmeiras tem o resultado a seu favor, podendo jogar pelo empate. Possivelmente chegarão com uma nova estratégia, diferente do que foi adotado no jogo de ida, no Maracanã, mas vai precisar ser muito reativo no jogo, não somente observador, tendo uma leitura mais apurada e com maior sensibilidade, principalmente no momento de trocas. Não pode perder a constância do jogo."

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Do lado Tricolor, a projeção é de um tive mais ofensivo, buscando reverter o resultado e assustando a equipe mandante com chegadas ofensivas:

"Por outro lado, o Fluminense tem grande possibilidade de reverter o resultado, acendendo o alerta para o time do Palmeiras, indicando que os cariocas buscarão o resultado e vão se mobilizar em busca da classificação. No entanto, precisará ter a força no estado mental no jogo, sem se expor muito, principalmente pela nova ideia de jogo alviverde."

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"O jogo contará com muitas indecisões, podendo afetar positiva e negativamente o lado tanto do Fluminense quanto o do Palmeiras. Vejo os dois times bem ativos e buscando o placar no confronto, mas o Fluminense terá que correr atrás de maneira mais incisiva. O confronto contará com grande intensidade perto dos minutos finais. O Tricolor das Laranjeiras chega para o jogo com uma cabeça completamente decisiva, mas vejo o Palmeiras com maior possibilidade de classificação para essa final de Libertadores."

Tarólogo projeta jogo difícil entre Palmeiras e Fluminense (Foto: Marcelo Fonseca/Folhapress)

Onde assistir ao jogo entre Palmeiras e Fluminense

Competição: Copa Libertadores da América (Semifinais)

Copa Libertadores da América (Semifinais) 📅 Data: 21 de Outubro de 2026

21 de Outubro de 2026 ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) 📍 Local: Nubank Parque, São Paulo, São Paulo

Nubank Parque, São Paulo, São Paulo Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas (Mauricio), Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Piquerez; Jhon Arias e Flaco López.

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FLUMINENSE (Técnico: Marcão)

Fábio; Guga, Thiago Silva, Julián Millán e Renê; Martinelli, Hércules e Paulo Henrique Ganso; Kevin Serna (Canobbio), Savarino e Hulk.