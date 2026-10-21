Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Vidente revela classificado em Palmeiras x Fluminense

Classificado deste confronto enfrentará Flamengo ou Estudiantes na final

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
21/10/2026 12:06
Supervisionado porMárcio Iannacca,
Favorite o Lance! no Google
Jogo de ida contou com vitória alviverde por 2 a 1 (Foto: Marcelo Fonseca/Folhapress)
Jogo de ida contou com vitória alviverde por 2 a 1 (Foto: Marcelo Fonseca/Folhapress)

Palmeiras e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 21h30 (horário de Brasília), no Nubank Parque, em partida válida pelas semifinais da Copa Libertadores. De acordo com o tarólogo Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, o Tricolor deve chegar muito intenso para o confronto, mas com maiores chances de classificação alviverde.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Previsão para Palmeiras x Fluminense

De acordo com o tarólogo, o Palmeiras terá maior domínio no jogo, mas os cariocas buscarão a intensidade a todo momento do confronto:

"O Palmeiras tem o resultado a seu favor, podendo jogar pelo empate. Possivelmente chegarão com uma nova estratégia, diferente do que foi adotado no jogo de ida, no Maracanã, mas vai precisar ser muito reativo no jogo, não somente observador, tendo uma leitura mais apurada e com maior sensibilidade, principalmente no momento de trocas. Não pode perder a constância do jogo."

continua após a publicidade

Do lado Tricolor, a projeção é de um tive mais ofensivo, buscando reverter o resultado e assustando a equipe mandante com chegadas ofensivas:

"Por outro lado, o Fluminense tem grande possibilidade de reverter o resultado, acendendo o alerta para o time do Palmeiras, indicando que os cariocas buscarão o resultado e vão se mobilizar em busca da classificação. No entanto, precisará ter a força no estado mental no jogo, sem se expor muito, principalmente pela nova ideia de jogo alviverde."

continua após a publicidade

"O jogo contará com muitas indecisões, podendo afetar positiva e negativamente o lado tanto do Fluminense quanto o do Palmeiras. Vejo os dois times bem ativos e buscando o placar no confronto, mas o Fluminense terá que correr atrás de maneira mais incisiva. O confronto contará com grande intensidade perto dos minutos finais. O Tricolor das Laranjeiras chega para o jogo com uma cabeça completamente decisiva, mas vejo o Palmeiras com maior possibilidade de classificação para essa final de Libertadores."

Tarólogo projeta jogo difícil entre Palmeiras e Fluminense (Foto: Marcelo Fonseca/Folhapress)
Tarólogo projeta jogo difícil entre Palmeiras e Fluminense (Foto: Marcelo Fonseca/Folhapress)

Onde assistir ao jogo entre Palmeiras e Fluminense

  • Competição: Copa Libertadores da América (Semifinais)
  • 📅 Data: 21 de Outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Nubank Parque, São Paulo, São Paulo
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza; Giay, Marlon Freitas (Mauricio), Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Piquerez; Jhon Arias e Flaco López.

continua após a publicidade

FLUMINENSE (Técnico: Marcão)
Fábio; Guga, Thiago Silva, Julián Millán e Renê; Martinelli, Hércules e Paulo Henrique Ganso; Kevin Serna (Canobbio), Savarino e Hulk.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Alviverde detém a vantagem de 2 a 1 conquistada no jogo de ida (Foto: Marcelo Fonseca/Folhapress)

Fora de Campo

Ex-Palmeiras e Fluminense projeta classificado na Libertadores

Há 14 minutos
Narrador criticou diretamente a atuação dos jogadores na partida de volta (Foto: Thiago Vasconcelos Dos Santos/AGIF)

Fora de Campo

Villani detona atuação do Vasco contra Boca: 'Fez o inacreditável'

Há 1 hora
Leandro Paredes marcou o gol da classificação argentina (Foto: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress)

Fora de Campo

Neymar exalta herói em classificação do Boca contra o Vasco

Há 3 horas
Vidente prevê classificação rubro-negra com dificuldades (Foto: Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Folhapress)

Fora de Campo

Vidente crava finalista em Flamengo x Estudiantes: 'Chega com tudo'

Há 4 horas
Leo Ortiz disputa a bola com Guido Carrillo do Estudiantes no empate do Flamengo

Fora de Campo

Flamengo x Estudiantes: IA crava classificado à final da Libertadores

Há 4 horas
Alexander Barboza disputa a bola com Hulk no 2 a 1 do Palmeiras sobre o Fluminense

Fora de Campo

IA crava classificado em Palmeiras x Fluminense pela Libertadores

Há 4 horas
Mais LANCE!
Alan Lescano em ação durante Vasco e Boca Juniors, pela Sul-Americana

Torcedores do Flamengo e Fluminense reagem à eliminação do Vasco: 'Não é'

Elenco do Boca Juniors comemorando vitória em cima do Vasco, no Maracanã

Fluminense provoca o Vasco após eliminação na Sul-Americana; veja

Leonel Flores comemorando o primeiro gol do Boca contra o Vasco, no Maracanã

Jogador do Boca Juniors provoca Thiago Mendes, do Vasco, após classificação

Pedro Emanuel durante Vasco x Boca Juniors, pela Sul-Americana

Torcida do Vasco manda recado a Pedro Emanuel após eliminação

Léo Jardim em Boca Juniors e Vasco, pela Sul-Americana

Falha de Léo Jardim em Vasco x Boca Juniors vira assunto: 'Inacreditável'

Adson em ação durante Vasco e Boca Juniors, pela Sul-Americana

Gol perdido em Vasco x Boca Juniors irrita torcedores: 'Só atrapalha'

O meio-campista brasileiro do Manchester City, número 37, Allan Elias, reage após uma oportunidade perdida durante a partida da Liga dos Campeões da UEFA entre Manchester City e AEK Atenas, no Etihad Stadium, em Manchester, noroeste da Inglaterra, em 20 de outubro de 2026 (Foto: Oli Scarff / AFP)

Allan, ex-Palmeiras, vira assunto em Manchester City x AEK: 'Já é'

Robinho Jr. estreando pelo Genoa no Campeonato Italiano neste sábado (17).

Robinho Jr. é elogiado por De Rossi em sua estreia pelo Genoa: 'Excelente impressão'

Dembélé comemora ao lado de Hakimi gol marcado pelo PSG sobre o Manchester City, na Champions League

Como assistir PSG x Barcelona na Champions League pela HBO Max?

Confronto do Brasileirão é marcado por diversas discussões (Foto: Marco Galvão /Fotoarena/Folhapress)

Corinthians x Vitória: dublador expõe discussão em pênalti marcado

Clarence Seedorf acompanha Corinthians x Vitória das arquibancadas da Neo Química Arena

Torcida do Corinthians reage à estreia de Seedorf: 'Nunca mais'

Sosa em dividida durante Boca x Vasco

Inteligência artificial crava resultado em Vasco x Boca Juniors na Sul-Americana

Yamal e Raphinha comemorando gol em Barcelona e Sevilla, na La Liga

IA crava resultado de PSG x Barcelona pela Champions League

Filipe Luís durante sua primeira derrota do Monaco, pela Ligue 1

Filipe Luís vira assunto no exterior após primeira derrota: 'Não pode'