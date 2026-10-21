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Palmeiras pode ganhar valor milionário com vaga na final da Libertadores

Verdão vence a ida por 2 a 1 e pode garantir ao menos US$ 7 milhões com a vaga

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/10/2026 15:30
Atualizado há 1 minutos
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Flaco López celebra gol do Palmeiras contra o Fluminense na semifinal da Libertadores (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)
Palmeiras joga pelo empate no Nubank Parque para chegar à final da Libertadores (Foto: Pablo Porciuncula / AFP)

O Palmeiras enfrenta o Fluminense nesta quarta-feira (21), às 21h30, no Nubank Parque, com a vantagem do empate após vencer por 2 a 1 no jogo de ida da semifinal da Libertadores. A classificação para a final garantirá ao clube uma premiação de US$ 7 milhões, cerca de R$ 35 milhões na cotação atual.

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Jhon Arias vs Guilherme Arana em Fluminense 1 x 2 Palmeiras
Palmeiras venceu a ida por 2 a 1 contra o Fluminense no Maracanã e pode se classificar com empate para a final da Libertadores (Foto: Pablo Porciuncula / AFP)

O Verdão já acumulou US$ 10,23 milhões (aproximadamente R$ 56 milhões) em premiações na atual edição da Libertadores, sendo o clube que mais arrecadou até o momento. A campanha inclui US$ 6,23 milhões conquistados na fase de grupos, na qual o time teve 100% de aproveitamento, com seis vitórias em seis jogos.

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Além disso, a classificação para as quartas de final rendeu US$ 1,7 milhão, e a vaga na semifinal acrescentou mais US$ 2,3 milhões ao total. Agora, o clube busca avançar para a decisão e garantir a premiação destinada ao vice-campeão da competição, que é de US$ 7 milhões.

Caso conquiste o título, o Palmeiras receberá US$ 25 milhões, cerca de R$ 130 milhões, valor que representa uma diferença de US$ 18 milhões em relação ao prêmio do vice-campeão. A disputa contra o Fluminense é decisiva para o clube, não só pela chance de título, mas também pela significativa recompensa financeira.

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No jogo desta quarta, um empate classifica o Palmeiras para sua sétima final da Libertadores. Se o Fluminense vencer por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.

Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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