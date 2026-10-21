Palmeiras pode ganhar valor milionário com vaga na final da Libertadores
Verdão vence a ida por 2 a 1 e pode garantir ao menos US$ 7 milhões com a vaga
O Palmeiras enfrenta o Fluminense nesta quarta-feira (21), às 21h30, no Nubank Parque, com a vantagem do empate após vencer por 2 a 1 no jogo de ida da semifinal da Libertadores. A classificação para a final garantirá ao clube uma premiação de US$ 7 milhões, cerca de R$ 35 milhões na cotação atual.
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O Verdão já acumulou US$ 10,23 milhões (aproximadamente R$ 56 milhões) em premiações na atual edição da Libertadores, sendo o clube que mais arrecadou até o momento. A campanha inclui US$ 6,23 milhões conquistados na fase de grupos, na qual o time teve 100% de aproveitamento, com seis vitórias em seis jogos.
Além disso, a classificação para as quartas de final rendeu US$ 1,7 milhão, e a vaga na semifinal acrescentou mais US$ 2,3 milhões ao total. Agora, o clube busca avançar para a decisão e garantir a premiação destinada ao vice-campeão da competição, que é de US$ 7 milhões.
Caso conquiste o título, o Palmeiras receberá US$ 25 milhões, cerca de R$ 130 milhões, valor que representa uma diferença de US$ 18 milhões em relação ao prêmio do vice-campeão. A disputa contra o Fluminense é decisiva para o clube, não só pela chance de título, mas também pela significativa recompensa financeira.
No jogo desta quarta, um empate classifica o Palmeiras para sua sétima final da Libertadores. Se o Fluminense vencer por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.
Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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