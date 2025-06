O Monaco anunciou neste sábado a contratação de Paul Pogba, que ficou afastado por 18 meses devido a uma suspensão por doping. No entanto, o grande retorno do volante terá uma questão delicada. De acordo com o "Marca", o francês será colega de elenco do primeiro de um dos condenados por arquitetar a tentativa de sequestro e extorsão contra ele em 2022.

Mamadou C., primo do meio-campista do Monaco Soungoutou Magassa, teve uma punição de cinco anos de prisão devido ao crime cometido. Conhecido pelo apelido Mam´s, ele e o grupo de “amigos” de Pogba receberam até oito anos de prisão.

Pogba foi mantido de refém sob mira de uma arma em um apartamento em Seine-et-Marne. O resgate foi estipulado em 13 milhões de euros. Além do primo do jogador do Monaco, outro responsável foi Mathias Pogba, próprio irmão do novo reforço. Outros amigos de infância do jogador também articularam o plano.

A volta aos gramados após 18 meses

— Animado como uma criança no primeiro dia de aula — declara Pogba, em sua primeira aparição como jogador do Monaco.

Campeão da Copa do Mundo de 2018, o francês firmou dois anos de contrato com o Monaco. Ele fará sua estreia na Ligue 1 e atuará pela camisa 8. No anúncio feito nas redes, Pogba apareceu bastante emocionado ao assinar o vínculo.

Pogba é anunciado pelo Monaco em suas redes sociais (Foto: Reprodução/ Monaco)

Revelado no Le Havre, logo aos 16 anos, assinou com o clube inglês Manchester United e durante os anos de 2011 até 2023, Pogba alternou atuações entre o United e a Juventus, da Ítalia.

Sua última partida registrada foi no dia 3 de setembro de 2023. Dias antes, recebeu a notificação sobre suspensão de quatro anos, por atestar positivo para metabólitos não endógenos de testosterona (DHEA), no jogo entre Juventus e Udinese, em 20 de agosto de 2023.