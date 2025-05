O Lyon, clube de John Textor, tem data marcada para definir o futuro na Ligue 1. No dia 24 de junho, o clube enfrentará um julgamento na Direção Nacional de Controle e Gestão (DNGC), que é responsável pela supervisão financeira do futebol francês. O dono da Eagle Football Holdings, empresa que também administra a SAF do Botafogo, terá pouco mais de um mês para convencer a entidade de que a equipe francesa tem garantias financeiras sólidas para cumprir suas obrigações e não ser punido.

Atualmente, o Lyon está sob aviso da Liga de Futebol Profissional da França (LFP) por um possível rebaixamento, e Textor precisará resolver um rombo de mais de R$ 725 milhões. Antes, a diretoria havia sido notificada de um transfer ban - impossibilidade de contratar novos jogadores. Agora, o destino pode ser a Ligue 2.

No entanto, em declaração ao jornal francês "L'Équipe", John Textor demonstrou otimismo ao afirmar que mantém uma comunicação ativa com a DNGC para alinhar as expectativas.

— Pudemos manter uma comunicação ativa com os membros da DNCG, apresentando os detalhes do nosso plano de negócios bem antes da data marcada para a audiência. Apreciamos o diálogo e estamos plenamente cientes das expectativas da DNCG com a aproximação do encontro. Estamos ansiosos por uma temporada 2025-2026 de sucesso — disse o dono do Botafogo.

Segundo a imprensa francesa, o rebaixamento como punição, decretado em novembro do ano passado, não é de interesse do DNGC. Mas o órgão pode ser rígido em outros aspectos, como proibição de contratações e controle da folha salarial.

John Textor acompanha jogo do Lyon contra o Monaco, pelo Campeonato Francês (Foto: Clement Mahoudeau/AFP)

Para mitigar os riscos e evitar punições, Textor precisa apresentar garantias reais. As principais estratégias financeiras devem incluir a venda de jogadores como Thiago Almada entre 1 e 10 de junho, coincidentemente no período em que se abre o mercado de transferências para o Mundial de Clubes.

Textor cutuca a imprensa após cobrança de torcedores do Lyon

O empresário John Textor foi novamente alvo de críticas e protestos da torcida do Lyon. Nem mesmo o título da equipe feminina do clube no Campeonato Francês fez com que o norte-americano fosse aliviado pela fúria dos torcedores, que o cercaram após a partida desta sexta-feira contra o PSG.

Ao ser questionado por um torcedor da arquibancada, Textor afirmou que o clube está "salvo", apesar dos rumores de ruína financeira e ainda fez uma forte crítica à imprensa.

— Não leiam a me*** da imprensa.

