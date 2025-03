Demorou, mas Paul Pogba está perto de voltar aos gramados. Punido em 2023 após ser pego no antidoping, o francês terá sua pena encerrada nesta segunda-feira (10), se tornando assim, apto a assinar com um novo clube para retornar à ativa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A suspensão de Pogba ocorreu no dia 10 de setembro de 2023 com a sentença de quatro anos ao testar positivo para testosterona sintética, substância listada como proibida pela Agência Mundial de Antidoping (WADA).

continua após a publicidade

O caso aconteceu na partida entre Udinese e Juventus, no dia 20 de agosto do mesmo ano, pelo Campeonato Italiano. O francês sequer entrou em campo, mas foi sorteado para realizar o teste.

Após diversas tentativas, a Corte Arbitral do Esporte (CAS) aceitou reduzir a pena de Pogba de quatro anos para 18 meses, se encerrando oficialmente nesta segunda. Por ficar muito tempo indisponível, o meia teve seu contrato com a Juventus encerrado e está livre no mercado.

continua após a publicidade

Suspensão não afastou interesse em Pogba

Engana-se quem pensa que a suspensão afastou o prestígio de Pogba. Mesmo sem jogar há muito tempo, o francês não saiu do radar de grandes clubes ao redor do mundo. Atulmente com 31 anos, foi cotado em times como Inter Miami, Los Angeles FC, Al-Ahli e até mesmo o Corinthians.

➡️ Yuri Alberto sofre trauma no tornozelo esquerdo, mas não preocupa para ‘decisões’ do Corinthians

O meia, inclusive, gostou da ideia e alimentou ainda mais os rumores, indicando que sonha em jogar no Brasil e publicado imagens "misteriosas". Por conta dos valores, porém, as tratativas esfriaram.

Em contrapartida ao interesse de clubes, Pogba chegou a repensar a continuidade de sua carreira por conta da suspensão. Durante o período afastado dos gramados, o francês chegou a afirmar que "desistiu" do futebol.

- Estou morto. Paul Pogba já não existe. Já não sei quem sou. O futebol era a minha vida, a minha paixão. Agora, parece que me perdi. Tudo o que construí na minha carreira profissional me foi tirado - disse à Hietip Sports.