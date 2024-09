Justiça ordena julgamento de irmão e amigos de infância de Pogba por sequestro e extorsão

Os irmãos Pogba (Foto: Guillaume Souvant/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 12:35 • Rio de Janeiro

Nesta terça-feira (10), a justiça de Paris ordenou que seis homens acusados de sequestro e extorsão do jogador Paul Pogba fossem a julgamento. Entre eles estão Mathias Pogba, irmão mais velho do atleta, e amigos de infância. A decisão ocorre após dois de anos de investigações. As informações são da AFP.

De acordo com os promotores franceses, cinco pessoas teriam "preparado meticulosamente" o sequestro de Pogba na noite 19 de março de 2022, através de um encontro nos subúrbios de Paris. Na ocasião, dois homens não identificados sequestraram e detiveram o atleta, exigindo que ele lhes desse 13 milhões de euros (cerca de R$ 80 milhões).

Ainda de acordo com o Ministério Público da França, Mathias Pogba não esteve presente naquela noite. Porém, teria pressionado seu irmão mais novo "com a mesma determinação para fazer com que (Paul Pogba) entregasse o dinheiro". Todos os acusados negaram que tenham participado do crime, alegando que também foram vítimas e que ainda teriam sido agredidos após a recusa de Paul Pogba a realizar o pagamento.

No entanto, a promotoria francesa pediu que três amigos de infância e dois conhecidos da cidade onde Pogba cresceu fossem julgados por extorsão, contenção ilegal e conspiração criminosa. Enquanto Mathias foi acusado de extorsão e associação criminosa.

O caso veio à tona após Mathias Pogba publicar uma série de vídeos entre agosto e setembro de 2022 apresentado denúncias contra seu irmão, alegando ter sido abandonado por ele. Nos vídeos, ele acusa Paul de envolvimento com os criminosos e de ter até mesmo pedido a um bruxo que lançasse um feitiço contra Mbappé, o que o jogador nega.

Durante as investigações, Mathias disse temer pela sua segurança e da sua família, alegando ter sido manipulado pelos demais acusados e que espera que possa se reconciliar com seu irmão.

Atualmente, Pogba tem vínculo com a Juventus, mas está cumprindo uma suspensão de quatro anos por doping após testar positivo para testosterona no final de 2023. Seu contrato com o clube italiano vai até 2026, enquanto sua suspensão termina no fim de 2027. Recentemente, ele revelou desejo de voltar a jogar.