A capital da França ganhou mais um representante na elite do futebol nacional. Afinal, o Paris FC assegurou, na noite de sexta-feira (2), a classificação para a Ligue 1. O fato curioso é que o local em que manda os seus jogos, o Estádio Jean Bouin, fica a 100 metros do Parque dos Príncipes, a casa do poderoso PSG.

Distância entre os estádios do Paris FC e do PSG (Foto: Reprodução/X)

Com esse cenário, a cidade de Paris voltará a ter um clássico. A última partida entre Paris FC e PSG foi em 1979. Na época, as equipes viviam sua primeira década de existência.

Como o Paris FC conseguiu o acesso

O Paris FC carimbou a vaga para a primeira divisão do futebol francês com uma rodada de antecedência, com o empate por 1 a 1 com o Martigues. Na segunda posição, com 66 pontos, a equipe buscará ainda, no último jogo da competição, o título. Quem lidera é o Lorient.

Velho conhecido do PSG apoia o Paris FC

Um dos grandes ídolos do Paris Saint-Germain, Raí é embaixador do Paris FC. Ele é um dos sócios do Sports Bridge Venture, grupo econômico que adquiriu ações do clube em 2022. O Paris FC começou a receber aportes financeiros em 2020. O Bahrein, país do Oriente Médio, foi um dos investidores.