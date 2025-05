Três anos depois de ser preso, ex-Manchester United é artilheiro da Ligue 1

Mason Greenwood, ex-jogador do Manchester United, foi o artilheiro desta edição da Ligue 1 pelo Olympique de Marseille com 21 gols, junto com Ousmane Dembélé, do PSG. O inglês foi dispensado do Manchester United em 2023 após ficar mais de um ano afastado por conta de acusações de agressão e estupro da sua ex-namorada e passou pela Espanha antes de chegar ao Marseille.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Greenwood chegou ao Olympique de Marseille na temporada 2024/25 e rapidamente se adaptou ao time. Titular absoluto, o inglês fez 22 gols e cinco assistências na temporada, sendo 21 na Ligue 1. O Olympique ficou em segundo lugar da competição com 65 pontos, atrás apenas do Paris Saint-Germain de Dembélé. O francês também fez 21 gols na Ligue 1 e é um dos favoritos a vencer o prêmio de melhor do mundo nesta temporada - principalmente se vencer a final da Champions contra a Inter de Milão.

continua após a publicidade

Relembre o caso Greenwood

Mason Greenwood foi jogador do Manchester United (Paul Ellis/AFP)

Mason Greenwood foi preso em 2022, quando atuava pelo Manchester United, após acusações de agressão e estupro feitas pela namorada na época. O atleta ficou sob custódia por quatro dias e foi prontamente afastado pelo clube inglês. A acusação foi de Harriet Robson, ex-namorada de Greenwood, que publicou nas redes sociais fotos e vídeos de hematomas das agressões do jogador. Em um dos vídeos, a jovem aparece com a boca cortada, coberta de sangue.

Em 2023, a promotoria retirou as denúncias de agressão sexual e estupro, liberando o jogador a assinar com um novo clube. Greenwood foi dispensado pelo Manchester United e acertou com o Getafe, da Espanha, para jogar a temporada 2023/24. O inglês fez 10 gols e seis assistências pelo Getafe e assinou com o Olympique de Marseille para a temporada atual.

continua após a publicidade

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.