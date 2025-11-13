Nigéria vence Gabão, e decide vaga para a Copa do Mundo em repescagem

Em partida que foi à prorrogação, a Nigéria venceu o Gabão por 4 a 1, nesta quinta-feira (13), e classificou para a final do mata-mata interno das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026. A partida foi realizada no Estádio Moulay Hassan, em Marrocos, com gols marcados por Akor Adams, Chidera Ejuke e Victor Osimhen (2x), aos nigerianos, e Mario Lemina, aos gaboneses.

A Nigéria abriu o placar aos 33 do segundo tempo, com Akor Adams. Poucos minutos antes do apito final, o Gabão empatou o jogo de forma heroica com Mario Lemina. Porém, na prorrogação, não deu para a seleção do astro Aubameyang. No tempo extra, os nigerianos não tomaram conhecimento dos gaboneses e marcaram mais três gols: Ejuke e Osimhen, duas vezes.

Agora, a seleção das Super Águias aguarda o vencedor de Camarões e República Democrática do Congo para jogar a decisão no dia 15 de novembro. O país que triunfar na final da repescagem africana, será o representante do continente na repescagem mundial. O torneio está marcado para março de 2026 e reunirá seis seleções — uma de cada confederação (exceto a Uefa, que tem seu próprio playoffs) e mais uma equipe da América do Norte.

Na fase de grupos, a Nigéria teve o terceiro pior desempenho dentre as vice-líderes, mas avançou nas Eliminatórias devido aos critérios de classificação adotados pela Confederação Africana de Futebol (CAF) após a desistência da Eritreia. Mas apesar da polêmica, as Super Águias seguem vivas e lutam para não ficarem de fora de uma Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva.

Victor Osimhen marcou dois gols na vitória da Nigéria sobre o Gabão no mata-mata interno das Eliminatórias (Foto: Divulgação)

Nigéria nas Eliminatórias da África

Liderada por Osimhen, a Nigéria também conta com outros grandes talentos no elenco, como Lookman, Iwobi e Chukwueze no setor ofensivo. No entanto, as mudanças de treinadores em meio a um ciclo turbulento atrapalharam uma das equipes mais tradicionais do continente na busca pela classificação direta ao Mundial.

Dentro de campo, a Nigéria viveu um ciclo conturbado e quase foi eliminada de forma precoce da chance de disputar a Copa do Mundo. Em 10 partidas, a seleção africana venceu apenas quatro partidas, empatou cinco jogos e sofreu uma derrota.

