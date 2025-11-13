Emirados Árabes e Iraque empatam, e briga por repescagem na Copa é adiada

Emirados Árabes Unidos e Iraque empataram por 1 a 1 nesta quinta-feira (13), no primeiro jogo que vale vaga na repescagem internacional para a Copa do Mundo de 2026. A partida foi realizada no Mohamed bin Zayed Stadium, em Abu Dhabi (EAU), e os gols foram marcados por Ali Al-Hamadi, aos iraquianos, e do brasileiro naturalizado Luan Pereira, aos emiradenses.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Agora, as seleções se enfrentam na próxima terça-feira (18), para definir de uma vez por todas quem será o representante da Ásia na repescagem mundial. O torneio está marcado para março de 2026 e reunirá seis seleções — uma de cada confederação (exceto a Uefa, que tem seu próprio playoffs) e mais uma equipe da América do Norte.

continua após a publicidade

Os Emirados Árabes Unidos chegaram para a rodada final da repescagem após perderem a vaga direta na Copa do Mundo por apenas um ponto, em uma derrota dramática para o Catar nas Eliminatórias Asiáticas.

Embora a equipe do técnico Cosmin Olaroiu viva uma excelente forma geral, com apenas uma derrota nos últimos nove jogos, o time entra em campo pressionado pelo retrospecto histórico, já que não possui um bom registro de confrontos recentes contra o Iraque e jogará fora de casa.

continua após a publicidade

O Iraque também se sente azarado por não ter se classificado diretamente, já que terminou empatado em pontos e saldo de gols com a Arábia Saudita, perdendo a vaga apenas no critério de gols marcados.

Luan Pereira marcou o gol de empate do duelo entre Emirados Árabes Unidos e Iraque, por vaga na respecagem para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Fadel SENNA / AFP)

A equipe do novo técnico Graham Arnold mantém boa fase, com uma sequência de seis jogos invictos (apesar de uma oscilação anterior), e entra com vantagem psicológica no próximo confronto em casa, pois não perde para os EAU desde 2017.

Iraque x Emirados Árabes Unidos

Após o empate em 1 a 1, Iraque e Emirados Árabes se enfrentam na terça-feira (18), às 13h (de Brasília), pelo segundo jogo da quinta rodada das Eliminatórias Asiáticas. A partida será realizada no Basra Internacional Stadium.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.