A Fifa anunciou nesta quinta-feira (13) os indicados aos prêmios Púskas e Marta, que reconhecem os gols mais bonitos do futebol masculino e feminino entre agosto de 2024 e agosto de 2025. Entre os concorrentes estão três brasileiros: Alerrandro, ex-Vitória e atualmente no CSKA Moscou, Lucas Ribeiro, do Mamelodi Sundowns, e Marta, do Orlando Pride. A votação já está aberta no site oficial da Fifa e se estende até 3 de dezembro.

O Prêmio Púskas, criado em 2009, celebra o gol mais espetacular da temporada no futebol masculino. Já o Prêmio Marta, lançado em 2022, segue o mesmo princípio, mas dedicado ao futebol feminino. Ambos integram a premiação The Best FIFA Football Awards 2025.

Um dos principais destaques da lista é o golaço de Alerrandro, que concorre ao Púskas com um lance impressionante marcado quando ainda defendia o Vitória. Em 19 de agosto de 2024, no duelo contra o Cruzeiro, o atacante acertou uma bicicleta da entrada da área, encobrindo o goleiro Cássio e empatando a partida em 2 a 2. O gol viralizou nas redes sociais e é apontado por torcedores como um dos favoritos ao prêmio.

Lucas Ribeiro, zagueiro brasileiro do Mamelodi Sundowns, também figura entre os indicados. Seu gol foi anotado na Copa do Mundo de Clubes, em junho deste ano, contra o Borussia Dortmund. O defensor arrancou do meio de campo, passou por dois marcadores e finalizou com categoria para balançar as redes, em um dos lances mais marcantes do torneio.

Já Marta volta a disputar o troféu que leva seu nome com o gol marcado pelo Orlando Pride diante do Kansas City Current, em 17 de novembro de 2024. A Rainha do Futebol arrancou do meio de campo, deixou duas adversárias no chão e, mesmo pressionada, superou a goleira para marcar um dos gols mais plásticos da temporada.

Indicados ao Prêmio Púskas:

- Alerrandro (Vitória) – Vitória x Cruzeiro | 19 de agosto de 2024

- Alessandro Deiola (Cagliari) – Cagliari x Venezia | 18 de maio de 2025

- Pedro de la Vega (Cruz Azul) – Cruz Azul x Seattle Sounders | 31 de julho de 2025

- Santiago Montiel (Independiente) – Independiente x Independiente Rivadavia | 11 de maio de 2025

- Amr Nasser (Al Ahly) – Al Ahly x Pharco | 17 de abril de 2025

- Carlos Orrantía (Querétaro) – Querétaro x Atlas | 16 de abril de 2025

- Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns) – Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund | 21 de junho de 2025

- Declan Rice (Arsenal) – Arsenal x Real Madrid | 8 de abril de 2025

- Rizky Ridho (Persija Jakarta) – Persija Jakarta x Arema | 9 de março de 2025

- Kévin Rodrigues (Kasımpasa) – Kasımpasa x Rizespor | 9 de fevereiro de 2025

- Lamine Yamal (Barcelona) – Espanyol x Barcelona | 15 de maio de 2025

Indicadas ao Prêmio Marta:

- Jordyn Bugg (North Carolina Courage) – North Carolina Courage x Seattle Reign | 22 de março de 2025

- Mariona Caldentey (Olympique Lyonnais) – Olympique Lyonnais x Arsenal | 27 de abril de 2025

- Ashley Cheatley (Brentford) – Brentford x Ascot United | 3 de novembro de 2024

- Kyra Cooney-Cross (Austrália) – Alemanha x Austrália | 28 de outubro de 2024

- Jon Ryong-jong (Coreia do Norte) – Coreia do Norte x Argentina | 2 de setembro de 2024

- Marta (Orlando Pride) – Orlando Pride x Kansas City Current | 17 de novembro de 2024

- Vivianne Miedema (Holanda) – País de Gales x Holanda | 5 de julho de 2025

- Kishi Núñez (Argentina) – Argentina x Costa Rica | 8 de setembro de 2024

- Lizbeth Ovalle (Tigres) – Tigres x Guadalajara | 3 de março de 2025

- Ally Sentnor (EUA) – EUA x Colômbia | 20 de fevereiro de 2025

- Khadija Shaw (Manchester City) – Hammarby x Manchester City | 21 de novembro de 2024

Votação aberta ao público

Assim como em edições anteriores, qualquer torcedor pode participar da votação no site oficial da Fifa. É preciso registrar-se e selecionar os três melhores gols em cada categoria, atribuindo cinco pontos ao primeiro colocado, três ao segundo e um ao terceiro. A votação segue até o dia 3 de dezembro, e os vencedores serão revelados durante a cerimônia do The Best FIFA Football Awards 2025.

