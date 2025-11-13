A Coca-Cola renovou sua parceria de longa data com a Uefa e será patrocinadora global da Euro 2028. Novamente a empresa estadunidense será a patrocinadora oficial de bebidas não alcoólicas da principal competição de seleções masculinas da Europa. O novo contrato mantém uma parceria iniciada em 1988. O torneio, que será disputado no Reino Unido e na Irlanda, será o 11º consecutivo com a logomarca da companhia.

De acordo com a Uefa, o acordo faz parte do modelo de marketing experiencial do patrocinador, que tem como objetivo aproximar os torcedores da ação em frentes que vão do varejo ao conteúdo digital. A parceria inclui direitos exclusivos de venda nos estádios-sede, nas fan zones e nas vilas oficiais de torcedores durante o torneio, além de branding em painéis de LED à beira do campo e direitos digitais.

- Desde 1988, a Coca-Cola tem sido uma orgulhosa apoiadora do Campeonato Europeu de Futebol da Uefa, compartilhando seus momentos mais icônicos e reunindo torcedores por meio da alegria do futebol. Juntos, criamos memórias duradouras para torcedores de todas as gerações. À medida em que embarcamos em nosso 11º torneio consecutivo juntos, esperamos continuar esta parceria notável e oferecer experiências ainda mais memoráveis aos torcedores em todo o mundo - destacou Guy-Laurent Epstein, diretor executivo de marketing da federação europeia de clubes.

Pelo lado do patrocinador, Javier Meza, presidente de marketing da Coca-Cola na Europa, mostrou orgulho.

- Estamos entusiasmados por fazer parte deste torneio icônico mais uma vez. Teremos orgulho em refrescar e inspirar os torcedores - nos estádios, nas fan zones e em casa. Esta parceria apoia nossa missão de reunir pessoas, e esperamos criar experiências inspiradoras que aproximem ainda mais os torcedores da ação - projetou o dirigente da companhia.