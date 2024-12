Real Madrid quebra recorde de receita na temporada europeia

Além do sucesso esportivo, o Real Madrid registrou êxito financeiro notável na temporada 2023-24. De acordo com um levantamento do Football Benchmark, o clube registrou uma receita operacional maior que a temporada anterior e fez história ao ser o primeiro clube a exceder um bilhão de euros em receita.

O portal publicou as informações no formato de um levantamento entre Real Madrid e Barcelona, principais rivais no futebol espanhol. Enquanto os Merengues ampliaram a receita em cerca de 234,6 milhões de euros, os Culés tiveram queda de 41,7 milhões de euros.

Por outro lado, o Barcelona se destacou na redução de despesas operacionais, o que indica uma retomada nas contas do clube blaugrana, que reconhecidamente vive graves problemas financeiros.

Real Madrid x Barcelona: finanças em 2023-24

RECEITAS - REAL MADRID

Transmissões: 340,2 milhões de euros

Dias de jogo: 250,7 milhões de euros

Comercial: 474,3 milhões de euros

Operacional total: 1,065 bilhão de euros

DESPESAS - REAL MADRID

Com pessoal: 505 milhões de euros

Outros: 345,1 milhões de euros

Operacional total: 940,1 milhões de euros

RECEITAS - BARCELONA

Transmissões: 242,3 milhões de euros

Dias de jogo: 115,9 milhões de euros

Comercial: 400,5 milhões de euros

Operacional total: 758,7 milhões de euros

DESPESAS - BARCELONA

Com pessoal: 475,9 milhões de euros

Outros: 268,3 milhões de euros

Operacional total: 744,2 milhões de euros

