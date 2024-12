Cristiano Ronaldo espera Copa de 2034 na Arábia Saudita a ‘melhor da história’

A Arábia Saudita foi anunciada como país-sede da Copa do Mundo de 2034, em cerimônia realizada na quarta-feira (11), após reunião do Conselho da Fifa, e Cristiano Ronaldo se declarou animado para a competição. Em vídeo de anúncio do Mundial no novo país, o craque do Al-Nassr afirmou que será a "melhor Copa do Mundo da história".

continua após a publicidade

➡️ Suécia arquiva investigação de estupro que envolve Mbappé

- A Copa do Mundo de 2034 será provavelmente a melhor Copa do Mundo de todos os tempos. Depois do que vi hoje, estou convencido de que será incrível. A infraestrutura, os estádios, as condições para os fãs, os aeroportos e tudo mais, é incrível - disse Cristiano Ronaldo.

- O futuro (na Arábia Saudita) é muito brilhante na minha opinião, não apenas para a Copa do Mundo, mas porque todo ano eles sediam grandes eventos aqui… partidas de futebol, boxe. A qualidade do entretenimento é muito alta, o país é inacreditável. Os sauditas são pessoas muito boas. Eles gostam de aprender, o que para mim é muito importante - completou.

continua após a publicidade

Vale destacar que a edição anterior a dos sauditas (2030) será recebida por Espanha, Marrocos e Portugal. O capitão português fez questão de compartilhar sua alegria após seu país ter sido como confirmado como uma das sedes, sendo a primeira vez que serão palco de um Mundial.

- Um sonho tornado realidade. Portugal vai receber o Mundial de 2030 e encher-nos de orgulho - escreveu CR7, em publicação nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Arábia Saudita como país-sede da Copa do Mundo de 2034

Sediada pela Arábia Saudita, Copa do Mundo de 2034 será a 25ª edição da competição (Foto: Franck Fife/AFP)

O Congresso da Fifa designou o país como adequado para a competição. 211 membros deram aval para a realização, exceto a Federação Norueguesa, que manifestou ser contrária, mas receberá resposta oficial do presidente Gianni Infantino "em momento oportuno".

O planejamento é que os jogos sejam realizados em 15 estádios, espalhados por cinco cidades: Riade, Jidá, Khobar, Abha e NEOM (sigla para Novo Futuro, centro econômico-tecnológico que está sendo construído no noroeste do país). 11 dos 15, inclusive, serão construídos ao longo dos próximos dez anos.

O país tem colocado em prática um planejamento há alguns anos pelo posto de país-sede. O crescimento dentro do futebol aconteceu principalmente em 2022, quando Cristiano Ronaldo deixou o Manchester United e acertou com o Al-Nassr. A porta aberta pelo português foi atravessada por outros craques de nível mundial, como Neymar, Benzema e Kanté.

As datas ainda não foram divulgadas pela Fifa. O formato, porém, já será igual ao de 2026 e 2030, com 48 seleções divididas em 12 grupos com quatro cada, somando ao todo, 104 partidas. O local da final também ainda não está definido.

🏆 Estádios da Copa do Mundo de 2034

🏟️ King Salman International Stadium - Riade

🏟️ NEOM Stadium - NEOM

🏟️ King Abdullah Sports City Stadium - Jidá

🏟️ King Khalid University Stadium - Abha

🏟️ Aramco Stadium - Khobar

🏟️ King Saud University Stadium - Riade

🏟️ Prince Mohamed Bin Salman - Riade

🏟️ New Murabba - Riade

🏟️ ROSHN Stadium - Riade

🏟️ Prince Faisal Bin Fahd Stadium - Riade

🏟️ South Riyadh Stadium - Riade

🏟️ King Fahd International Stadium - Riade

🏟️ King Abdullah Sports City - Jidá

🏟️ Jeddah Central Development - Jidá

🏟️ Qiddiya Coast - Jidá