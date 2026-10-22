A revista Forbes divulgou sua lista dos dez futebolistas mais bem pagos de 2026. Cristiano Ronaldo lidera o ranking com ganhos anuais de US$ 300 milhões (267 milhões de euros), seguido por Lionel Messi e Kylian Mbappé no pódio.

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A publicação considera tanto os rendimentos dentro de campo, como salário base, bônus e direitos de imagem junto aos clubes, quanto os ganhos externos, que incluem patrocínios, licenciamentos, aparições públicas e participações em negócios.

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Destaques do ranking

Cristiano Ronaldo se mantém no topo pelo segundo ano consecutivo. O português acumula 223 milhões de euros em receitas dentro de campo, valor impulsionado pelo contrato com o Al-Nassr. Fora dos gramados, no entanto, é Messi quem lidera; o argentino recolhe 67 milhões de euros em patrocínios e outras fontes externas, contra 44 milhões de euros do rival português. No total, Messi figura em segundo lugar com US$ 145 milhões (129 milhões de euros).

Mbappé ocupa o terceiro posto com US$ 100 milhões (89 milhões de euros). O contrato com o Real Madrid, que garante ao francês 62 milhões de euros anuais, responde pela maior parte dos ganhos. Erling Haaland aparece em quarto, com US$ 85 milhões (76 milhões de euros), e Vinicius Jr. fecha o top 5 com US$ 76 milhões (68 milhões de euros), após a renovação com o clube merengue, que o alçou à condição de um dos jogadores mais bem remunerados do planeta.

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Kylian Mbappé e Vini Jr durante treino do Real Madrid na Cidade Real Madrid, em 20 de outubro de 2026, antes da partida contra o RB Leipzig pela Liga dos Campeões (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

Lamine Yamal salta da décima para a sexta posição em relação ao ano anterior, com ganhos totais de US$ 55 milhões (49 milhões de euros). O crescimento reflete a melhora expressiva nas receitas externas ao campo, que chegaram a 18 milhões de euros, consolidando o atacante do Barcelona como um dos atletas mais valorizados pelo mercado de marcas.

Os dez mais bem pagos

A lista completa, com os valores em dólares e euros:

Cristiano Ronaldo: US$ 300 milhões (267 M€, sendo 223 M€ dentro de campo e 44 M€ fora)

Lionel Messi: US$ 145 milhões (129 M€, sendo 62 M€ dentro de campo e 67 M€ fora)

Kylian Mbappé: US$ 100 milhões (89 M€, sendo 62 M€ dentro de campo e 27 M€ fora)

Erling Haaland: US$ 85 milhões (76 M€, sendo 54 M€ dentro de campo e 22 M€ fora)

Vinicius Jr.: US$ 76 milhões (68 M€, sendo 43 M€ dentro de campo e 25 M€ fora)

Lamine Yamal: US$ 55 milhões (49 M€, sendo 31 M€ dentro de campo e 18 M€ fora)

Sadio Mané: US$ 54 milhões (48 M€, sendo 45 M€ dentro de campo e 3 M€ fora)

Jude Bellingham: US$ 45 milhões (40 M€, sendo 26 M€ dentro de campo e 14 M€ fora)

Harry Kane: US$ 42 milhões (37 M€, sendo 26 M€ dentro de campo e 11 M€ fora)

Mohamed Salah: US$ 40 milhões (36 M€, sendo 18 M€ dentro de campo e 18 M€ fora)

Mudanças em relação a 2025

Comparado ao ranking anterior, a principal alteração é a saída de Karim Benzema, que ocupava o terceiro lugar, abrindo espaço para a entrada de Harry Kane na décima posição. Os demais nomes se repetem, embora parte deles tenha registrado crescimento expressivo nos ganhos.

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O Real Madrid é o clube com maior representação na lista, com três jogadores: Mbappé, Vinicius Jr. e Bellingham. Os dois primeiros estão entre os cinco maiores rendimentos do mundo. Bellingham pode subir posições no próximo ranking, caso a renovação de contrato em negociação com o clube madridista seja concluída e resulte em aumento salarial.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.