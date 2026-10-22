Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Cristiano Ronaldo lidera lista da Forbes com R$ 1,5 bi em ganhos

Messi e Mbappé completam o pódio dos jogadores de futebol mais bem pagos do mundo em 2026; Vini Jr. é 5º

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
22/10/2026 08:43
Favorite o Lance! no Google
Cristiano Ronaldo em ação no Al-Nassr (Foto: Fadel Senna / AFP)
Cristiano Ronaldo em ação no Al-Nassr (Foto: Fadel Senna / AFP)

A revista Forbes divulgou sua lista dos dez futebolistas mais bem pagos de 2026. Cristiano Ronaldo lidera o ranking com ganhos anuais de US$ 300 milhões (267 milhões de euros), seguido por Lionel Messi e Kylian Mbappé no pódio.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A publicação considera tanto os rendimentos dentro de campo, como salário base, bônus e direitos de imagem junto aos clubes, quanto os ganhos externos, que incluem patrocínios, licenciamentos, aparições públicas e participações em negócios.

continua após a publicidade

Destaques do ranking

Cristiano Ronaldo se mantém no topo pelo segundo ano consecutivo. O português acumula 223 milhões de euros em receitas dentro de campo, valor impulsionado pelo contrato com o Al-Nassr. Fora dos gramados, no entanto, é Messi quem lidera; o argentino recolhe 67 milhões de euros em patrocínios e outras fontes externas, contra 44 milhões de euros do rival português. No total, Messi figura em segundo lugar com US$ 145 milhões (129 milhões de euros).

Mbappé ocupa o terceiro posto com US$ 100 milhões (89 milhões de euros). O contrato com o Real Madrid, que garante ao francês 62 milhões de euros anuais, responde pela maior parte dos ganhos. Erling Haaland aparece em quarto, com US$ 85 milhões (76 milhões de euros), e Vinicius Jr. fecha o top 5 com US$ 76 milhões (68 milhões de euros), após a renovação com o clube merengue, que o alçou à condição de um dos jogadores mais bem remunerados do planeta.

continua após a publicidade
Kylian Mbappé e Vini Jr gesticulam durante treino do Real Madrid em Madri, antes do jogo contra o RB Leipzig pela Liga dos Campeões.
Kylian Mbappé e Vini Jr durante treino do Real Madrid na Cidade Real Madrid, em 20 de outubro de 2026, antes da partida contra o RB Leipzig pela Liga dos Campeões (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

Lamine Yamal salta da décima para a sexta posição em relação ao ano anterior, com ganhos totais de US$ 55 milhões (49 milhões de euros). O crescimento reflete a melhora expressiva nas receitas externas ao campo, que chegaram a 18 milhões de euros, consolidando o atacante do Barcelona como um dos atletas mais valorizados pelo mercado de marcas.

Os dez mais bem pagos

A lista completa, com os valores em dólares e euros:

  • Cristiano Ronaldo: US$ 300 milhões (267 M€, sendo 223 M€ dentro de campo e 44 M€ fora)
  • Lionel Messi: US$ 145 milhões (129 M€, sendo 62 M€ dentro de campo e 67 M€ fora)
  • Kylian Mbappé: US$ 100 milhões (89 M€, sendo 62 M€ dentro de campo e 27 M€ fora)
  • Erling Haaland: US$ 85 milhões (76 M€, sendo 54 M€ dentro de campo e 22 M€ fora)
  • Vinicius Jr.: US$ 76 milhões (68 M€, sendo 43 M€ dentro de campo e 25 M€ fora)
  • Lamine Yamal: US$ 55 milhões (49 M€, sendo 31 M€ dentro de campo e 18 M€ fora)
  • Sadio Mané: US$ 54 milhões (48 M€, sendo 45 M€ dentro de campo e 3 M€ fora)
  • Jude Bellingham: US$ 45 milhões (40 M€, sendo 26 M€ dentro de campo e 14 M€ fora)
  • Harry Kane: US$ 42 milhões (37 M€, sendo 26 M€ dentro de campo e 11 M€ fora)
  • Mohamed Salah: US$ 40 milhões (36 M€, sendo 18 M€ dentro de campo e 18 M€ fora)

Mudanças em relação a 2025

Comparado ao ranking anterior, a principal alteração é a saída de Karim Benzema, que ocupava o terceiro lugar, abrindo espaço para a entrada de Harry Kane na décima posição. Os demais nomes se repetem, embora parte deles tenha registrado crescimento expressivo nos ganhos.

continua após a publicidade

O Real Madrid é o clube com maior representação na lista, com três jogadores: Mbappé, Vinicius Jr. e Bellingham. Os dois primeiros estão entre os cinco maiores rendimentos do mundo. Bellingham pode subir posições no próximo ranking, caso a renovação de contrato em negociação com o clube madridista seja concluída e resulte em aumento salarial.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Raphinha comemora hat-trick na vitória do Barcelona sobre o Sevilla, pela La Liga

Futebol Internacional

El Clásico tem brasileiros como protagonistas; veja os maiores artilheiros

Há 14 minutos
Giay em ação durante Palmeiras e Fluminense, pela Libertadores

Fora de Campo

Argentinos reagem à atuação de Giay, do Palmeiras: 'Não devia'

Há 2 horas
Endrick comemorando gol na vitória do Real Madrid, pela Champions League

Fora de Campo

Endrick vira assunto no exterior após vitória do Real Madrid: 'Não é'

Há 3 horas
Liga Europa 2026/2027 - Hoffenheim x Lyon

Onde Assistir

Hoffenheim x Lyon: onde assistir, horário e escalações

Há 3 horas
Liga Europa 2026/2027 - Sturm Graz x Olympique de Marseille

Onde Assistir

Sturm Graz x Olympique de Marseille: onde assistir, horário e escalações

Há 3 horas
Liga Europa 2026/2027 - Juventus x Rennes

Onde Assistir

Juventus x Rennes: onde assistir, horário e escalações

Há 3 horas
Mais LANCE!
Liga Europa 2026/2027 - OFI Heraklion x Bayer Leverkusen

OFI Heraklion x Bayer Leverkusen: onde assistir, horário e escalações

Atlético x Boca (Fotos: Pedro Souza / Atlético e Pablo Porciuncula / AFP)

Final definida! Atlético-MG e Boca Juniors vão disputar o título da Sul-Americana

José Mourinho durante coletiva do Real Madrid

Mourinho é sincero sobre atuação de Vini Jr após vitória: 'Não foi'

Carlos Miguel Palmeiras

Palmeiras bate Fluminense nos pênaltis e vai à final da Libertadores

O atacante brasileiro do Real Madrid, número 7, Vinicius Junior (E), passa pelo técnico português do Real Madrid, José Mourinho, ao ser substituído durante a partida da 3ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA entre Real Madrid CF e RB Leipzig, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, em 21 de outubro de 2026. (Foto: Oscar Del Pozo / AFP)

Vini Jr. tem atuação apagada e chega a nove jogos sem marcar

Visão de jogo: cria do Vasco, Juan Bezerra soma duas assistências em três jogos pelo Shabab Al-Ahli (Foto: Divulgação)

Cria do Vasco dá show nos Emirados e projeta mata-mata decisivo

O meio-campista turco do Real Madrid, número 15, Arda Guler (à direita), gesticula para o atacante francês do Real Madrid, número 10, Kylian Mbappé, enquanto comemora o segundo gol de sua equipe durante a partida da 3ª rodada da Liga dos Campeões da UEFA entre Real Madrid CF e RB Leipzig, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, em 21 de outubro de 2026. (Foto: Javier Soriano / AFP)

Real Madrid goleia o RB Leipzig e embala para o clássico contra o Barcelona

Mauricio Dulac celebra vitória do Al-Riyadh sobre o Al-Ittihad, pela Saudi Pro League

Técnico brasileiro aposta em jovens e muda realidade financeira de clube na Arábia Saudita

Bayern x Arsenal

Arsenal arranca empate no fim contra o Bayern na Champions

Nico Paz em ação pelo Como FC, da Itália (Foto: Reprodução/Instagram)

Nico Paz brilha na Champions e reforça candidatura a protagonismo na Argentina

Paredes em campo na partida entre Vasco e Boca Juniors

No sacrifício e no talento: Paredes vira herói do Boca e carrasco do Vasco

Milton Delgado, Rodrigo Battaglia e Lautaro Di Lollo comemoram a vitória do Boca Juniors após partida contra o Vasco no Maracanã.

Após eliminar o Vasco, Boca Juniors sonha com cinco títulos em 2026

Flaco López celebra gol do Palmeiras contra o Fluminense na semifinal da Libertadores (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Palmeiras pode ganhar valor milionário com vaga na final da Libertadores