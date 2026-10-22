Endrick vira assunto no exterior após vitória do Real Madrid: 'Não é'



O Real Madrid venceu o RB Leipzig por 4 a 1, nesta quarta-feira, no Santiago Bernabéu, pela terceira rodada da Champions League. Bernardo Silva, Arda Güler, Mbappé e Diomande marcaram para os espanhóis, enquanto Gomis descontou para os alemães. Com o resultado, a equipe merengue ganha confiança para o clássico contra o Barcelona, neste domingo, pela La Liga, na Catalunha.

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Com a vitória, Endrick entrou aos 32 minutos da etapa final, dando sequência ao momento individual. No último sábado (17), o brasileiro já havia sido decisivo na vitória por 3 a 1 sobre o Bologna, pelo Campeonato Italiano, com um gol e assistência.

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Nas redes sociais, torcedores do Real Madrid repercutiram a atuação do atacante, e destacaram a evolução. Veja a repercussão:

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Tradução: Eu tenho sido muito crítico em relação ao José, o que ele mereceu, mas quero dar crédito a ele por uma coisa; ele está usando quase todo mundo. Liderar e ainda assim trazer Endrick, Yan e Espi não é justo para o adversário e é isso que ele deveria estar fazendo em todos os jogos, usar todo o seu elenco.

Tradução: O de Mou é incrível a cada jogo, mete o Güler, faz gol, mete o Endrick, faz gol, mete o Espi, faz gol, mete o Diomandé, faz gol, mete o Bruno, faz gol, esse time está melhorando muito, sobretudo no jogo com Arda e Bellingham e com Diomandé e Mbappé no ataque e Fede Valverde uff

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Tradução: JM deveria pensar em Brahim, Diomande, Arda, Endrick, Carlo Espi, Bernardo, Cucurella, esses são os jogadores que estão dispostos a lutar duro até os 90 minutos pelo escudo, eles não se cansam de jeito nenhum, o pressing deles é fenomenal.

Tradução: Aliás, o Endrick entrou com uma energia incrível, acho que ele vai arrebentar a porta a qualquer momento.

Tradução: Minhas dúvidas para o domingo são duas: Jude e Endrick.

Duvido se coloco o Valverde na ponta e libero um lateral.

E duvido de ter o Jude e o Mbappé ao mesmo tempo; o Jude parece um pouco cansado e não tem o vaivém de há um mês.

Como digo, o Barça ganha, não só pelo futebol.

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Tradução: Se o Valverde começar no RB no domingo (o que está parecendo muito provável), então eu imagino um meio-campo com Tchouameni, Jude e B. Silva.

Frente com Diomande, Mbappé e Güler. A menos que o Mourinho vá escalar o Endrick e jogar com o time que venceu o Sevilla no fim de semana.

Como foi a partida entre Real Madrid e Leipzig?

Entre os destaques da noite, Mbappé acertou um belo chute para ampliar a vantagem, e Diomande superou o companheiro ao receber passe de Brahim Díaz e bater de primeira, no lance mais bonito da partida. Já Bernardo Silva inaugurou a conta pelo clube: foi o primeiro gol do português com a camisa merengue.

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Antes do intervalo, o jogo foi parelho. Courtois fez a primeira grande intervenção da partida ao negar, com elasticidade, a finalização de um brasileiro. Do outro lado, Vandevoordt, também belga, apareceu bem para parar duas finalizações de Vini Jr.

O placar só saiu perto do apito final do primeiro tempo. Bernardo Silva aproveitou, com muita malícia, a sobra de um chute de Arda Güler e abriu a contagem.

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Na segunda etapa, o cenário mudou por completo. Em pouco tempo, o Real Madrid ampliou com uma jogada trabalhada por Bellingham e Mbappé, finalizada por Arda Güler. A partir daí, o time espanhol passou a ficar com a bola e a controlar o ritmo, sem pressa, com a cabeça já voltada para o duelo de domingo diante do Barcelona, pelo Campeonato Espanhol.

Com o jogo bem encaminhado, Mbappé apareceu para fazer o terceiro, em um golaço. O RB Leipzig descontou com Gomis, após a saída de bola, mas a reação do Real foi imediata: Diomande fechou a goleada com um chute de primeira, de tirar o fôlego.

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