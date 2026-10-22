Sturm Graz x Olympique de Marseille: onde assistir, horário e escalações
Sturm Graz x Olympique de Marseille: pela 3ª rodada da Primeira Fase da Liga Europa 2026/2027.
O Olympique de Marseille visita o Sturm Graz nesta quinta-feira (22), às 13h45 (de Brasília), na Merkur Arena, na Áustria, pela terceira rodada da fase de liga da Uefa Europa League 2026/27. As duas equipes buscam a primeira vitória na competição após perderem os dois jogos iniciais. A partida terá transmissão da CazéTV e da Band.
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
O Sturm Graz tenta levar para a competição europeia a confiança conquistada no Campeonato Austríaco. A equipe vem de uma goleada por 6 a 1 sobre o GAK e soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Na Europa League, porém, o cenário é diferente: os austríacos têm um empate e uma derrota, ainda sem marcar gols e com três sofridos.
Do outro lado, o Olympique de Marseille também busca recuperação no torneio continental. A equipe francesa perdeu por 1 a 0 para o Olympiacos na rodada anterior e ainda não pontuou na fase de liga. Em duas partidas, marcou apenas um gol e sofreu cinco. Apesar das dificuldades na Europa, o Marseille mostrou força ofensiva na vitória por 5 a 2 sobre o Angers, pelo Campeonato Francês.
O retrospecto recente dos franceses registra duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos. Para voltar a pontuar, o time precisará melhorar o desempenho defensivo sem perder a capacidade de criação demonstrada em competições nacionais.
Ficha técnica
STURM GRAZ 🆚 OLYMPIQUE DE MARSEILLE
🏆 Competição: Uefa Europa League — fase de liga, 3ª rodada
📆 Data e horário: quinta-feira, 22 de outubro de 2026, às 13h45 (de Brasília)
📍 Local: Merkur Arena, Áustria
📺 Transmissão: CazéTV e Band
Prováveis escalações
⚫⚪ STURM GRAZ
Daniel Khudyakov; Joshua Quarshie, Jon Gorenc Stankovič e Oumar Diakité; Simon Seidl, Arjan Malic, Luís Francisco Balbo Vieira, Jürgen Heil e Paul-Friedrich Koller; Luca Weinhandl e Valmir Matoshi.
🔵⚪ OLYMPIQUE DE MARSEILLE
Jeffrey de Lange; Conrad Jonathan Egan Riley, Tochukwu Nadi e Nouhoum Kamissoko; Timothy Weah, Geoffrey Kondogbia, Himad Abdelli e Emerson Palmieri; Amine Harit, Igor Paixão e Amine Gouiri.
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