Sturm Graz x Olympique de Marseille: onde assistir, horário e escalações

O Olympique de Marseille visita o Sturm Graz nesta quinta-feira (22), às 13h45 (de Brasília), na Merkur Arena, na Áustria, pela terceira rodada da fase de liga da Uefa Europa League 2026/27. As duas equipes buscam a primeira vitória na competição após perderem os dois jogos iniciais. A partida terá transmissão da CazéTV e da Band.

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Ficha do jogo STU MAR Campeonato Liga Europa 2026/2027 Data e Hora 22/10/2026, 13:45 Local Stadion Graz-Liebenau - Graz Árbitro Onde assistir Não definido

Como chegam as equipes

O Sturm Graz tenta levar para a competição europeia a confiança conquistada no Campeonato Austríaco. A equipe vem de uma goleada por 6 a 1 sobre o GAK e soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Na Europa League, porém, o cenário é diferente: os austríacos têm um empate e uma derrota, ainda sem marcar gols e com três sofridos.

Do outro lado, o Olympique de Marseille também busca recuperação no torneio continental. A equipe francesa perdeu por 1 a 0 para o Olympiacos na rodada anterior e ainda não pontuou na fase de liga. Em duas partidas, marcou apenas um gol e sofreu cinco. Apesar das dificuldades na Europa, o Marseille mostrou força ofensiva na vitória por 5 a 2 sobre o Angers, pelo Campeonato Francês.

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O retrospecto recente dos franceses registra duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos. Para voltar a pontuar, o time precisará melhorar o desempenho defensivo sem perder a capacidade de criação demonstrada em competições nacionais.

Ficha técnica

STURM GRAZ 🆚 OLYMPIQUE DE MARSEILLE

🏆 Competição: Uefa Europa League — fase de liga, 3ª rodada

📆 Data e horário: quinta-feira, 22 de outubro de 2026, às 13h45 (de Brasília)

📍 Local: Merkur Arena, Áustria

📺 Transmissão: CazéTV e Band

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Prováveis escalações

⚫⚪ STURM GRAZ

Daniel Khudyakov; Joshua Quarshie, Jon Gorenc Stankovič e Oumar Diakité; Simon Seidl, Arjan Malic, Luís Francisco Balbo Vieira, Jürgen Heil e Paul-Friedrich Koller; Luca Weinhandl e Valmir Matoshi.

🔵⚪ OLYMPIQUE DE MARSEILLE

Jeffrey de Lange; Conrad Jonathan Egan Riley, Tochukwu Nadi e Nouhoum Kamissoko; Timothy Weah, Geoffrey Kondogbia, Himad Abdelli e Emerson Palmieri; Amine Harit, Igor Paixão e Amine Gouiri.

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Onde assistir ao vivo a partida entre Sturm Graz e Olympique de Marseille pelo Liga Europa 2026/2027 (Arte / Lance!)

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