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Juventus x Rennes: onde assistir, horário e escalações

Juventus x Rennes: pela 3ª rodada da Liga Europa 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/10/2026 05:00
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Liga Europa 2026/2027 - Juventus x Rennes
Onde assistir ao vivo a partida entre Juventus e Rennes pelo Liga Europa 2026/2027 (Arte / Lance!)

Líder da fase de liga da Uefa Europa League, a Juventus recebe o Rennes nesta quinta-feira (22), às 13h45 (de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim, pela terceira rodada da competição. Os italianos buscam a terceira vitória consecutiva para manter os 100% de aproveitamento, enquanto os franceses tentam se aproximar das primeiras posições. A partida terá transmissão da CazéTV, no YouTube.

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Ficha do jogo

JUV
REN
Campeonato
Liga Europa 2026/2027
Data e Hora
22/10/2026, 13:45
Local
Allianz Stadium - Torino
Árbitro
Onde assistir
Não definido

Como chegam as equipes

A Juventus tenta se recuperar da derrota por 3 a 0 para a Lazio, no último domingo (18), pelo Campeonato Italiano. Na Liga Europa, porém, a equipe comandada por Luciano Spalletti venceu o Celta de Vigo por 2 a 1, fora de casa, na rodada anterior, e começou a campanha com duas vitórias. Com seis pontos, os italianos lideram a fase de liga e buscam manter o aproveitamento perfeito.

Para o confronto, a Juventus terá uma série de desfalques. O técnico Luciano Spalletti está suspenso e não poderá comandar a equipe à beira do campo. Francisco Conceição, Kenan Yildiz, Khéphren Thuram, Jeff Ekhator, Kamil Grabara e Manuel Locatelli estão lesionados. Arman Durmiši também está fora por suspensão.

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O Rennes chega a Turim após vencer o OFI Creta por 2 a 1, de virada, na segunda rodada da competição europeia. Com quatro pontos, a equipe francesa ocupa a 13ª posição. O momento, porém, é irregular: no último domingo, perdeu por 4 a 3 para o Paris FC pelo Campeonato Francês, apesar dos três gols de pênalti marcados por Esteban Lepaul. Nos últimos cinco jogos, o Rennes soma duas vitórias e três derrotas.

Para enfrentar a Juventus, o técnico Franck Haise tem Esteban Lepaul como dúvida por causa de um problema físico. A equipe francesa tenta conquistar pontos fora de casa para melhorar sua posição na tabela.

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Ficha técnica

JUVENTUS 🆚 RENNES

🏆 Competição: Uefa Europa League — fase de liga, 3ª rodada
📆 Data e horário: quinta-feira, 22 de outubro de 2026, às 13h45 (de Brasília)
📍 Local: Allianz Stadium, Turim, Itália
📺 Transmissão: CazéTV, no YouTube

Prováveis escalações

⚫⚪ JUVENTUS (Técnico: Luciano Spalletti)

Vicario; Kalulu, Bremer e Lucumí; McKennie, Luiz, Sarr e Çelik; González, Conceição e Kolo Muani.

🔴⚫ RENNES (Técnico: Franck Haise)

Samba; Reynolds, Cresswell, Rouault e Nagida; Cissé, Szymański e Thomasson; Blas, Lepaul e Soumaré.

Liga Europa 2026/2027 - Juventus x Rennes
Onde assistir ao vivo a partida entre Juventus e Rennes pelo Liga Europa 2026/2027 (Arte / Lance!)

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