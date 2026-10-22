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TV argentina detona o Atlético-MG e vê Boca Juniors superior

Canal DeporTV critica o elenco do Galo e avalia atuação fraca na semifinal da Sul-Americana, projetando desvantagem para a final

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
22/10/2026 09:35
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Jogador do Atlético tenta passar por dois defensores do Montevideo City Torque
Jogador do Atlético tenta passar por dois rivais do Montevideo City

O canal argentino DeporTV criticou duramente o Atlético-MG após a derrota por 2 a 0 para o Montevideo City Torque, no Uruguai, na semifinal da Copa Sul-Americana, destacando a fragilidade do elenco e a irregularidade da equipe. Apesar do revés, o Galo avançou à decisão graças à vitória por 3 a 0 no jogo de ida, mas a atuação preocupou o veículo, que vê o Boca Juniors em posição superior para o confronto final.

O Atlético-MG assegurou a vaga na final da Copa Sul-Americana ao superar o Montevideo City Torque no placar agregado de 3 a 2, após vencer o jogo de ida por 3 a 0 na Arena MRV e perder o segundo confronto por 2 a 0 no Estádio Centenário, em Montevidéu. No entanto, o desempenho apresentado na partida de volta foi alvo de críticas severas do canal argentino DeporTV, que classificou a equipe mineira como uma "pobre versão" do time que havia mostrado força na primeira partida.

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Segundo a análise do DeporTV, o Atlético pareceu ter esgotado seu potencial no jogo de ida e não conseguiu manter o nível na partida no Uruguai, onde sofreu pressão constante do adversário. O Montevideo City Torque foi apontado como superior do início ao fim, controlando o jogo e impondo dificuldades ao Galo até os minutos finais, quando marcou os dois gols com Kevin Silva e Gary Kagelmacher, aos 44 e 48 minutos do segundo tempo, respectivamente.

Além da atuação na semifinal, o canal argentino criticou a qualidade do elenco do Atlético-MG, destacando a ausência de jogadores de destaque e a oscilação do time ao longo da temporada. A irregularidade foi ressaltada como um fator preocupante para a decisão da Sul-Americana, já que o Galo alterna entre partidas razoáveis e atuações ruins, como a exibida contra o City Torque.

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Boca Juniors elimina o Vasco e se classifica para a final da Sul-Americana (Foto: Thiago Vasconcelos Dos Santos/AGIF)
No Maracanã, Boca Juniors eliminou o Vasco e se classificou para a final da Sul-Americana (Foto: Thiago Vasconcelos Dos Santos/AGIF)

Final da Sul-Americana

O DeporTV também projetou a final da competição, marcada para 21 de novembro em Barranquilla, na Colômbia, entre Atlético-MG e Boca Juniors. O veículo argentino acredita que a atuação pouco convincente do Galo abre uma boa expectativa para o Boca, que teria um elenco superior e maior qualidade técnica para conquistar o título continental. O Boca Juniors busca seu terceiro troféu na Sul-Americana, após as conquistas em 2004 e 2005, enquanto o Atlético tenta o primeiro título da competição.

A decisão será disputada em jogo único, com prorrogação e pênaltis previstos em caso de empate no tempo regulamentar. A final da Copa Sul-Americana entre Atlético-MG e Boca Juniors está marcada para 21 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia, onde as equipes disputarão o título continental em partida única.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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