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Hoffenheim x Lyon: onde assistir, horário e escalações

Hoffenheim x Lyon: pela 3ª rodada da Liga Europa 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/10/2026 05:02
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Liga Europa 2026/2027 - Hoffenheim x Lyon
Onde assistir ao vivo a partida entre Hoffenheim e Lyon pelo Liga Europa 2026/2027 (Arte / Lance!)

O Hoffenheim recebe o Lyon nesta quinta-feira (22), às 16h (de Brasília), na PreZero Arena, na Alemanha, pela terceira rodada da fase de liga da Uefa Europa League 2026/27. As equipes chegam ao confronto após vencerem seus compromissos pelos campeonatos nacionais e buscam manter o bom momento na competição europeia. A partida terá transmissão da Prime Video e da CazéTV.

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Ficha do jogo

HOF
LYO
Campeonato
Liga Europa 2026/2027
Data e Hora
22/10/2026, 16:00
Local
SNP Arena - Sinsheim
Árbitro
Onde assistir
Não definido

Como chegam as equipes

O Hoffenheim chega embalado pela vitória por 2 a 1 sobre o Borussia Mönchengladbach, no último domingo (18), pelo Campeonato Alemão. A equipe comandada por Christian Ilzer tenta aproveitar o fator casa para conquistar um resultado positivo diante dos franceses. Apesar da sequência recente de gols marcados, o time tem apresentado dificuldades defensivas e sofreu gols nos últimos oito jogos, segundo os dados fornecidos.

Do outro lado, o Lyon venceu o Nice por 2 a 1 no último compromisso pelo Campeonato Francês. A equipe de Paulo Fonseca soma duas vitórias consecutivas e marcou gols nas últimas cinco partidas. O retrospecto recente também é positivo: o clube francês tem apenas uma derrota nos últimos oito jogos e tenta manter a sequência diante dos alemães.

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O histórico do confronto aponta equilíbrio. Hoffenheim e Lyon já se enfrentaram três vezes, com três empates e nenhuma vitória de qualquer uma das equipes, segundo os dados apresentados. Pela Liga Europa, os clubes também já empataram no único encontro disputado.

Ficha técnica

HOFFENHEIM 🆚 LYON

🏆 Competição: Uefa Europa League — fase de liga, 3ª rodada
📆 Data e horário: quinta-feira, 22 de outubro de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: PreZero Arena, Alemanha
📺 Transmissão: Prime Video e CazéTV

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Prováveis escalações

🔵⚪ HOFFENHEIM (Técnico: Christian Ilzer)

Oliver Baumann; Vladimír Coufal, Robin Hranáč, Koki Machida e Mats Rots; Alexander Prass, Leon Avdullahu e Bambasé Conté; Fisnik Asllani, Adam Hlozek e Tim Lemperle.

🔴🔵 LYON (Técnico: Paulo Fonseca)

Rémy Descamps; Zachary Athekame, Moussa Niakhaté, Clinton Mata e Abner Vinícius; Mads Bidstrup, Tanner Tessmann e Noah Nartey; Kaïl Boudache, Julien Duranville e Pavel Šulc.

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Liga Europa 2026/2027 - Hoffenheim x Lyon
Onde assistir ao vivo a partida entre Hoffenheim e Lyon pelo Liga Europa 2026/2027 (Arte / Lance!)

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