Ex-Botafogo, Janderson se destaca na Turquia após superar dificuldades no Rio

O atacante Janderson, ex-Botafogo e Vitória, começou a temporada em alta no futebol turco. Aos 27 anos, o brasileiro soma duas assistências em oito partidas pelo Göztepe e busca ampliar seu espaço em uma competição que ganhou projeção internacional com a chegada de jogadores de renome. Em sua segunda temporada no país, o jogador tenta transformar o bom início em números ainda mais expressivos.

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Desde que chegou ao Göztepe, Janderson disputou 40 partidas pelo clube. Na temporada anterior, o atacante marcou seis gols e deu três assistências em 32 jogos. A sequência positiva também acompanha o momento coletivo da equipe, que conquistou duas vitórias consecutivas no Campeonato Turco.

Nas redes sociais, o brasileiro celebrou os resultados e destacou a evolução do grupo.

— Duas vitórias seguidas! Feliz por mais um resultado importante na liga turca. Estamos evoluindo a cada jogo e mostrando a força do nosso grupo. Seguimos firmes! — publicou.

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De vendedor de balas no Rio a jogador na Europa

A trajetória de Janderson até o futebol profissional foi marcada por dificuldades financeiras. Durante a juventude, o atacante vendia balas nos sinais de trânsito do Rio de Janeiro para ajudar no sustento. Antes de chegar à elite do esporte, passou por clubes como Angra dos Reis, Duque de Caxias, São José-MA e Bahia de Feira.

A projeção nacional veio com a passagem pelo Botafogo. Pelo clube alvinegro, o atacante disputou 40 partidas. Depois, defendeu o Vitória, onde acumulou outros 63 jogos, antes de iniciar a trajetória no futebol europeu.

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No Brasil, Janderson também teve experiência em competições importantes do calendário nacional e continental, como o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores e a Sul-Americana.

Aos 27 anos, o atacante tem a oportunidade de consolidar sua trajetória na Europa após construir a carreira em diferentes clubes brasileiros. O desempenho no início da temporada pode ser importante para ampliar sua participação ofensiva e firmar seu nome no elenco do Göztepe.

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Janderson em ação pelo Goztepe (Foto: Reprodução / Instagram Oficial Goztepe)

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