Cristiano Ronaldo: FPF reduz suspensão e aplica multa de € 255
Jogador foi punido por deixar concentração da seleção de Portugal sem autorização; sanção não afeta próximos jogos
Cristiano Ronaldo recorreu à Federação Portuguesa de Futebol para reduzir a punição aplicada após deixar a concentração da seleção sem autorização durante a última Data Fifa. A decisão final, confirmada pelo Conselho de Disciplina da entidade, fixou suspensão de 30 dias e multa de 255 euros, cerca de R$ 1.446.
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A quantia chamou atenção nas redes sociais pelo contraste com os rendimentos do jogador. Segundo a Forbes, Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo, com ganhos anuais estimados em R$ 1,5 bilhão.
Argumentos aceitos pela federação
Conforme apurou o jornal inglês The Guardian, a defesa do atacante apresentou o histórico disciplinar limpo, os serviços prestados ao futebol e os títulos conquistados com a seleção portuguesa. Os argumentos incluíram ainda as cinco Bolas de Ouro e homenagens recebidas em Portugal e em outros países.
Os responsáveis pelo julgamento aceitaram os argumentos e reduziram pela metade a suspensão prevista inicialmente. O regulamento disciplinar admitia pena de até seis meses de gancho e multa de até 1.000 euros, aproximadamente R$ 5.640.
Impacto prático na seleção
O período de suspensão começou a contar em 30 de setembro, data em que Ronaldo deixou a concentração. Como Portugal só volta a jogar em novembro, a sanção não deve impactar os compromissos da equipe.
A Federação Portuguesa de Futebol enquadrou o jogador no artigo 160.º do regulamento disciplinar. A multa de 2,5 unidades de conta equivale aos €255 confirmados pelo Conselho de Disciplina.
Dos R$ 1,5 bilhão anuais estimados pela Forbes, cerca de R$ 1,175 bilhão correspondem ao contrato com o Al-Nassr. Os R$ 325 milhões restantes provêm de acordos publicitários.
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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