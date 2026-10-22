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Conheça o 'Ganso Peruano' que encantou Mano Menezes

Meio-campista ganhou espaço na seleção peruana após se destacar no futebol local

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
22/10/2026 10:59
Atualizado há 1 minutos
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Montagem Mano Menezes e Adrián Quiroz
Adrián Quiroz foi convocado por Mano Menezes para defender a seleção peruana (Foto: Divulgação)

O meio-campista Adrián Quiroz, de 26 anos, foi uma das novidades da primeira convocação de Mano Menezes à frente da seleção peruana. Atualmente no Universitario, do Peru, o jogador ganhou espaço na equipe nacional após se destacar no futebol local e passou a ser comparado ao brasileiro Paulo Henrique Ganso, do Fluminense, pelas características de jogo.

A comparação está relacionada ao estilo do meio-campista, que atua na organização das jogadas, na distribuição de passes e no controle do ritmo da equipe. Quiroz também participa da recomposição defensiva, característica destacada por Mano Menezes ao justificar sua convocação.

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— Ele tem uma característica muito pessoal de equilibrar o meio-campo — afirmou o treinador brasileiro.

O jogador participou de duas partidas pela seleção peruana. Na estreia, entrou no segundo tempo do confronto contra Senegal. Posteriormente, também esteve em campo no empate por 2 a 2 diante de Honduras, em compromissos realizados antes da Copa do Mundo.

Adrian Quiroz, Jogador Peruano do Universitário, Sorri. (Divulgação).
Atualmente no Universitario, Adrián Quiroz ganhou destaque após passagem pelo Los Chankas (Foto: Divulgação)

Trajetória de Adrián Quiroz no futebol peruano

Revelado nas categorias de base do Cantolao e do Universitario de Deportes, Quiroz iniciou a carreira profissional em 2019. O meio-campista enfrentou dificuldades para conseguir sequência nos primeiros anos e chegou a ficar sem clube em 2021, período em que considerou abandonar o futebol.

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O jogador retomou a carreira no Atlético Grau e, posteriormente, passou por Alfonso Ugarte e Comerciantes FC. Foi no Los Chankas que conseguiu maior regularidade e passou a atuar com frequência na primeira divisão do Campeonato Peruano.

As atuações pelo Los Chankas contribuíram para a convocação à seleção nacional. Atualmente, Quiroz defende o Universitario, clube que ocupa a segunda colocação do Campeonato Peruano.

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