Conheça o 'Ganso Peruano' que encantou Mano Menezes
Meio-campista ganhou espaço na seleção peruana após se destacar no futebol local
O meio-campista Adrián Quiroz, de 26 anos, foi uma das novidades da primeira convocação de Mano Menezes à frente da seleção peruana. Atualmente no Universitario, do Peru, o jogador ganhou espaço na equipe nacional após se destacar no futebol local e passou a ser comparado ao brasileiro Paulo Henrique Ganso, do Fluminense, pelas características de jogo.
A comparação está relacionada ao estilo do meio-campista, que atua na organização das jogadas, na distribuição de passes e no controle do ritmo da equipe. Quiroz também participa da recomposição defensiva, característica destacada por Mano Menezes ao justificar sua convocação.
— Ele tem uma característica muito pessoal de equilibrar o meio-campo — afirmou o treinador brasileiro.
O jogador participou de duas partidas pela seleção peruana. Na estreia, entrou no segundo tempo do confronto contra Senegal. Posteriormente, também esteve em campo no empate por 2 a 2 diante de Honduras, em compromissos realizados antes da Copa do Mundo.
Trajetória de Adrián Quiroz no futebol peruano
Revelado nas categorias de base do Cantolao e do Universitario de Deportes, Quiroz iniciou a carreira profissional em 2019. O meio-campista enfrentou dificuldades para conseguir sequência nos primeiros anos e chegou a ficar sem clube em 2021, período em que considerou abandonar o futebol.
O jogador retomou a carreira no Atlético Grau e, posteriormente, passou por Alfonso Ugarte e Comerciantes FC. Foi no Los Chankas que conseguiu maior regularidade e passou a atuar com frequência na primeira divisão do Campeonato Peruano.
As atuações pelo Los Chankas contribuíram para a convocação à seleção nacional. Atualmente, Quiroz defende o Universitario, clube que ocupa a segunda colocação do Campeonato Peruano.
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