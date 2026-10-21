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Final definida! Atlético-MG e Boca Juniors vão disputar o título da Sul-Americana

Decisão será em Barranquilla no dia 21 de Novembro

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
21/10/2026 21:05
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Atlético x Boca (Fotos: Pedro Souza / Atlético e Pablo Porciuncula / AFP)
Atlético x Boca (Fotos: Pedro Souza / Atlético e Pablo Porciuncula / AFP)
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A final da Copa Sul-Americana está definida. Atlético-MG e Boca Juniors se classificaram e vão disputar o título continental no dia 21 de novembro, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A final da Copa Sul-Americana está definida. Atlético-MG e Boca Juniors se classificaram e vão disputar o título continental no dia 21 de novembro, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia.

O Boca Juniors foi o primeiro finalista confirmado. Na terça-feira, os argentinos eliminaram o Vasco. Já o Galo garantiu sua vaga nesta quarta-feira, após superar o Montevideo City Torque, do Uruguai, e confirmar a classificação para a decisão.

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Caminho de Atlético e Boca Juniors até a final

Atlético-MG

O Atlético chega à decisão motivado pela campanha construída ao longo da competição. Na fase de grupos, o time terminou na liderança de sua chave, com dez pontos, e avançou diretamente às oitavas de final.

Na primeira fase eliminatória, o Galo superou o Red Bull Bragantino, com o gol da classificação marcado nos acréscimos. Nas quartas de final, enfrentou outro brasileiro, o Santos, e garantiu a vaga após vencer a disputa por pênaltis.

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Já na semifinal, o adversário foi o Montevideo City Torque. Depois de vencer o jogo de ida por 3 a 0, na Arena MRV, o Atlético confirmou sua classificação na partida de volta, no Uruguai, e assegurou presença na grande final.

Bernard comemora gol em Atlético x Torque (Foto: Fernando Moreno/AGIF/Folhapress)
Bernard comemora gol em Atlético x Torque (Foto: Fernando Moreno/AGIF/Folhapress)

Boca Juniors

O caminho do Boca Juniors até a decisão começou ainda na Copa Libertadores. A equipe argentina terminou na terceira colocação de seu grupo, que também contava com o Cruzeiro, e precisou disputar os playoffs da Sul-Americana.

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Na fase preliminar do mata-mata, os argentinos eliminaram o O'Higgins, do Chile, nos pênaltis. Nas oitavas de final, avançaram diante do Recoleta, do Paraguai. Já nas quartas, tiveram um confronto difícil contra o São Paulo e conseguiram a classificação para a semifinal.

Na disputa por uma vaga na decisão, o Boca Juniors enfrentou o Vasco. Após ser derrotado na Bombonera, a equipe argentina reagiu no jogo de volta, venceu por 3 a 1 no Maracanã e confirmou a classificação para a final da competição continental.

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