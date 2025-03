‘Não somos Real Madrid e temos orgulho’, diz técnico do Barcelona

O técnico Hansi Flick, do Barcelona, aproveitou a coletiva de imprensa antes do duelo contra o Osasuna, pela 27ª rodada da La Liga, para alfinetar o Real Madrid. O jogo era para ter sido disputado no dia 9 de março, mas foi adiado em virtude da morte do médico da equipe blaugrana Carlos García, de 40 anos. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 17h00 (de Brasília), no Olímpico Lluis Companys, na Catalunha.

Com pouco tempo entre o fim da Data Fifa e o duelo pelo Campeonato Espanhol, alguns dos principais jogadores do Barça retornam ao time com um desgaste acima do normal.

A cornetada do treinador alemão veio, no entanto, após ter sido questionado sobre as palavras do Real Madrid, quando Ancelotti reclamou sobre a sobreposição de partidas em um prazo curto, e disseram que nunca mais voltariam a jogar sem 72 horas de descanso.

Ainda assim, mesmo com o calendário apertado, o técnico alemão afirmou que sua equipe está pronta para cumprir seus objetivos e deixou claro que fará de tudo para vencer a partida e se isolar na liderança. Em poucas palavras, Flick deixou claro que sua principal preocupação é com o desempenho de sua equipe.

- Acho que no final da temporada, cada jogador e cada jogo são cruciais. Você pode ganhar LaLiga e a Champions League, ou pode perdê-las. Você tem que aceitar os dias de jogo escolhidos, e o time está em forma. O elenco está pronto - afirmou o técnico do Barcelona.

Somos Barcelona, ​​não Real Madrid. Temos orgulho de ser Barça cornetou Hansi Flick

Técnico do Barcelona barra Raphinha na volta da Data Fifa

Raphinha comemora gol do Barcelona contra o Real Madrid pela Supercopa da Espanha (Foto: Haitham Al-Shukairi/AFP)

Conforme anunciado pelo técnico Hansi Flick, o Barcelona enfrentará o Osasuna sem a presença Raphinha e Ronald Araujo. A ausência dos jogadores se deve à insuficiente recuperação após seus compromissos internacionais.

O brasileiro participou integralmente do jogo contra a Argentina. O uruguaio, por sua vez, não entrou em campo na partida do Uruguai contra a Bolívia e ambos os jogadores retornarão a Barcelona apenas nesta tarde.

Os jogadores focam agora na recuperação para o próximo jogo contra o Girona, programado para o domingo. Enquanto isso, o Barcelona ajusta sua formação sem dois de seus principais jogadores.