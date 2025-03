Barcelona planeja ‘parceria’ com Taylor Swift para clássico contra Real Madrid

A cantora Taylor Swift é a favorita para estampar a camisa do Barcelona no clássico contra o Real Madrid, que será disputado em maio, pela La Liga. Segundo informações da "RAC 1", a marca da "Spotify" será substituída por um cantor, uma cantora ou uma banda.

O acordo não está concluído, mas sim pendentes de alguns detalhes para que seja concretizado nas próximas semanas. Além da estrela do pop, o inglês Ed Sheeran também é outro nome cotado para estampar a camisa do Barcelona.

A cantora Taylor Swift se juntaria a uma lista com Drake, Rosalía, Rolling Stones, Karol K e Coldplay, como nomes que já estamparam o uniforme do Barcelona. Imagina-se que o fato possa causar um impacto global devido a popularidade da norte-americana no mundo da música.

Com quase 300 milhões de seguidores no Instagram, Taylor Swift poderia contribuir na venda de uniformes especiais, mas também na divulgação do Barcelona entre os seus fãs. Recentemente, a cantora fez uma turnê ao redor do mundo em que atraiu muito público e lotou os locais de sua performance.

O clube catalão faz uso da estampa de cantores ou bandas em suas camisas desde 2022, ano em que o clube fechou patrocínio com o Spotify. O clube e o serviço de streaming de música possuem contrato até 2026.