Em meio as especulações da saída de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira, o Real Madrid precisaria pensar em alternativas. Ídolo do clube, Guti afirmou que escolheria Xabi Alonso, atual técnico do Bayer Leverkusen, como o substituto ideal do italiano.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- O que ele fez na Alemanha é algo para, pelo menos, dar uma oportunidade de repetir no Real Madrid. Estamos falando de um Leverkusen que estava há anos sem ganhar nada, nunca havia vencido a Bundesliga... Se o Xabi Alonso não estivesse na sombra e o clube não tivesse interesse na vinda dele, pode ser que Ancelotti permaneça mesmo sem ganhar nada. Mas a verdade é que Xabi Alonso está muito empolgado.

continua após a publicidade

Na última temporada, Xabi Alonso conquistou a Bundesliga pela primeira vez na história do clube, a Copa da Alemanha, além de ter levado o time à final da Liga Europa. Neste ano, o comandante está na semifinal da DFB Pokal, além da vice-liderança do Campeonato Alemão.

Por outro lado, Carlo Ancelotti foi derrotado com o Real Madrid na Supercopa da Espanha, mas segue na briga pela Champions League, La Liga e Copa do Rei. Ainda assim, o nome do treinador volta à pauta da Seleção Brasileira em meio a crescente possibilidade de demissão de Dorival Jr. após a goleada sofrida para a Argentina.

continua após a publicidade

Xabi Alonso é cotado para substituir Ancelotti no Real Madrid

Enquanto Carlo Ancelotti tem seu futuro indefinido, Xabi Alonso é tratado como o nome favorito para assumir o comando do Real Madrid. O meia possui identificação com a equipe merengue, uma vez que defendeu a camisa do clube entre 2009 e 2014.

Em janeiro, o comandante do Bayer Leverkusen não escondeu o carinho que sente pelo Real Madrid, o que aumentou a especulação em relação a uma possível chegada para a próxima temporada. No entanto, o treinador afirmou que tem contrato com a equipe alemã e que está focado em seus objetivos.