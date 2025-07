Botafogo se destaca por estatística contra o PSG, finalista do Mundial

A vitória do Botafogo sobre o PSG na fase de grupos do Mundial de Clubes, no último dia 19 de junho, fica mais impressionante a cada jogo dos franceses. O Paris goleou o Real Madrid por 4 a 0 nesta quarta-feira (10) e garantiu vaga na final do torneio da Fifa.

Por sua vez, o Glorioso é dono de marca expressiva contra a equipe comandada por Luis Enrique. A derrota por 1 a 0 para o Alvinegro foi a única partida nos últimos quatro meses em que o PSG não marcou. No período, o time parisiense balançou as redes em 23 das 24 partidas disputadas, com 66 gols feitos.

Antes do Botafogo, a última equipe a passar ilesa contra o Paris Saint-Germain foi o Liverpool, no dia 5 de março, no jogo de ida das oitavas de final da Champions League. Na ocasião, os Reds venceram por 1 a 0 fora de casa, no Parc des Princes, com atuação histórica do goleiro Alisson. O brasileiro fez nove defesas nas 27 finalizações dos donos da casa e assegurou o resultado para os ingleses.

Além da marca positiva da defesa, o Glorioso é também o único time a ter superado o PSG nos últimos 11 jogos dos franceses; além da derrota para o Alvinegro, são 10 vitórias dos parisienses no recorte. O próximo desafiante do Paris Saint-Germain será o Chelsea, no domingo (13), na grande final do Mundial de Clubes.

