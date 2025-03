Hansi Flick, técnico do Barcelona, terá problemas para resolver nos próximos dias após a Data Fifa. A paralisação do futebol de clubes para jogos de seleções levou ao descanso de parte do elenco, mas também levou à abertura de pendências para os compromissos que vêm por aí.

Além das lesões de atletas como Iñigo Martínez, Casadó e Ter Stegen, o comandante precisará administrar a minutagem de seus atletas. Lamine Yamal, Frenkie de Jong, Dani Olmo e Pedri somaram de 100 minutos nos duelos entre Espanha e Holanda, pela Liga das Nações, e acumularam desgaste para o retorno à Catalunha, em confronto vencido pela Fúria nos pênaltis.

Do outro lado da Europa, França e Croácia também foram à marca da cal. Jules Koundé jogou todos os 210 minutos do confronto durante a paralisação, e preocupa o treinador alemão. O Barcelona precisará entrar em campo na quinta-feira (27) para receber o Osasuna às 17h (de Brasília), cumprindo o duelo adiado do dia 8 de março, devido à repentina morte do médico do clube, Carlos García.

A situação ainda pode piorar para Flick. Lewandowski, com a seleção da Polônia, atua nesta segunda-feira (24) diante da fraca seleção de Malta. Ronald Araujo, pelo Uruguai, e Raphinha, pelo Brasil, jogam nas Eliminatórias Sul-Americanas na terça (25): o destaque da Seleção tem clássico diante da Argentina, enquanto o zagueiro visita a Bolívia na altitude de El Alto.

A sequência de jogos dos catalães deve machucar o plantel, que em média, precisará jogar partidas cruciais da temporada de três em três dias.

📆 Calendário do Barcelona após a Data Fifa

vs. Osasuna - 27/3 - Olímpico de Montjuïc - La Liga

vs. Girona - 30/3 - Olímpico de Montjuïc - La Liga

vs. Atlético de Madrid - 2/4 - Riyadh Air Metropolitano - semifinal da Copa do Rei (volta)

vs. Real Betis - 5/4 - Olímpico de Montjuïc - La Liga

vs. Borussia Dortmund - 9/4 - Olímpico de Montjuïc - quartas de final da Champions (ida)

vs. Leganés - 12/4 - Municipal de Butarque - La Liga

vs. Borussia Dortmund - 15/4 - Signal Iduna Park - quartas de final da Champions (volta)