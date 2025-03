A partida que aconteceria entre Barcelona e Osasuna, pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol foi adiada para uma nova data (ainda não definida) devido a morte do médico da equipe blaugrana Carlos García, de 40 anos. O jogo estava marcado para às 17h (de Brasília) e, minutos antes da bola rolar, a comunicação do clube informou em nota o falecimento do funcionário.

Confira a nota do Barcelona

O FC Barcelona lamenta comunicar a triste notícia do falecimento do médico do time principal, Carlos Miñarro García, ocorrido nesta tarde.

Por esse motivo, a partida entre o FC Barcelona e o CA Osasuna fica adiada até nova data.

A diretoria e todos os trabalhadores e trabalhadoras do FC Barcelona desejam transmitir nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, acompanhando-os nos sentimentos neste momento tão difícil.

