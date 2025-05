Na véspera do último jogo da temporada na Ligue 1, o antepenúltimo antes da final da Champions League, Luis Enrique - treinador do PSG - concedeu entrevista coletiva e falou sobre o acerto de Ancelotti com a Seleção Brasileira. O técnico espanhol rasgou elogios a Carletto, mas afirmou que não vai torcer para o sucesso do italiano com a Amarelinha. Luis Enrique já foi treinador da Seleção da Espanha entre 2018 e 2022.

Luis Enrique afirmou que Ancelotti foi a escolha certa para o Brasil, por seu extenso histórico de títulos e relacionamento com jogadores. Contudo, o espanhol não desejou sorte ao novo treinador da Seleção Brasileira, uma vez que sempre vai torcer para seu país de origem.

— Não creio que haja nenhum treinador com o histórico de títulos de Ancelotti. Um senhor dentro e fora de campo. Não vou desejar muito sucesso ao Brasil porque é evidente que a minha seleção é a que quero que tenha os êxitos. É maravilhoso ver um treinador italiano, muito vitorioso, comandar uma seleção mítica como a do Brasil. Com certeza, essa combinação será muito positiva — afirmou Luis Enrique sobre Ancelotti

Confira o resto da entrevista coletiva de Luis Enrique

Luis Enrique incentiva jogadores do PSG em jogo contra o Arsenal, pela Champions League (Foto: Thomas Samson/AFP)

Além da declaração sobre Ancelotti na Seleção Brasileira, Luis Enrique falou sobre a temporada do PSG e a final de Champions League contra a INter de Milão que se aproxima. Confira as principais respostas do treinador sobre o assunto:

O que espera para a celebração do título amanhã:

— A noite do ano passado e a de amanhã… a do ano passado eu lembro como um erro, um erro da minha parte por não ter aproveitado um ano inteiro de trabalho. Espero amanhã poder desfrutar, independentemente do resultado. É evidente que essas festas, depois do jogo, às vezes são complicadas. Acho que amanhã devemos encarar a partida com seriedade, como fazemos todo ano. E se depois o resultado ajudar, ótimo. E se não, também ótimo. É o momento de celebrar o título com os nossos torcedores.

Como se administra o calendário menos carregado em maio, com duas finais:

— Olhando um pouco o calendário, percebi que nos falta um jogo da liga, uma final da Copa e a da Champions, antes do Mundial de Clubes. Estamos no final da temporada, com muita vontade de fechar o ciclo. Começamos amanhã, com a ideia de fazer um bom jogo que nos prepare para competir nas duas finais, que é o nosso objetivo.

Dembélé e suas dores:

— Cada caso de jogador é individual. Quando damos descanso, é descanso total. Se há algum jogador que acha que deve vir, está aberto a essa decisão. Agradecemos por isso. Tentamos gerir bem o tempo de descanso, principalmente o de desconexão, porque estamos há muitos dias trabalhando em condições incríveis. O ser humano se adapta a tudo, mas também há momentos de cansaço.

O que é preciso reforçar antes das duas finais:

— Seguir pelo mesmo caminho que seguimos até aqui para chegar a essas partidas. Ganhando a liga e chegando às duas finais restantes. Não vamos mudar nada. Não há mudanças. Essa é a grandeza de saber que se chega com o trabalho bem feito

