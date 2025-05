Na entrevista coletiva desta quarta-feira (14), Hansi Flick, treinador do Barcelona e ex-comandante da Alemanha, comentou sobre a confirmação de Carlo Ancelotti com a Seleção Brasileira. O alemão não mediu palavras para elogiar o treinador do Real Madrid, um dos maiores vencedores da história por clubes, e projetou sucesso também pelo Brasil.

— Acho que ele fez um trabalho fantástico no Real Madrid, com muito sucesso. Ele é um cavalheiro e um dos melhores e mais bem-sucedidos treinadores do mundo. Desejo-lhe tudo de bom. Ele encontrará um ótimo time e poderá continuar seu sucesso no Brasil — disse Hansi Filck sobre o acerto de Ancelotti com a Seleção Brasileira.

Hansi Flick falou sobre Ancelotti em entrevista coletiva pelo Barcelona (Foto: Cristina Quicler / AFP)

Os dois treinadores foram protagonistas de duelos eletrizantes entre Barcelona e Real Madrid nesta temporada. O Barcelona de Flick lidera La Liga e está com uma mão na taça, foi campeão da Supercopa da Espanha e da Copa do Rei frente ao Real e foi eliminado na semifinal da Champions League após um jogo geracional perdido por 4 a 3 para a Inter de Milão. Já o Real Madrid de Ancelotti foi eliminado nas quartas de final da competição após perder os dois jogos da fase para o Arsenal. O clube ocupa atualmente a segunda colocação de La Liga, com chances remotas de ser campeão, e foi vice nas decisões para o maior rival.

Confira todos os confrontos entre Hansi Flick e Ancelotti nesta temporada

Real Madrid 0 x 4 Barcelona (La Liga - primeiro turno)

Real Madrid 2 x 5 Barcelona (final da Supercopa da Espanha)

Barcelona 3 x 2 Real Madrid (final da Copa do Rei)

Barcelona 4 x 3 Real Madrid (La Liga - segundo turno)

