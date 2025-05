Afastamento de Ednaldo da CBF pode prejudicar contratação de Ancelotti? Entenda

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) passa por nova turbulência em sua cúpula. Nesta quinta-feira (15), a 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou o afastamento imediato de Ednaldo Rodrigues do cargo de presidente da entidade. A decisão judicial, em segunda instância, acatou o pedido de intervenção na CBF e nomeou Fernando Sarney como interventor provisório.

A principal missão de Sarney é convocar, no prazo de até dez dias, novas eleições para o comando da entidade. A mudança ocorre em um momento-chave: apenas três dias após o anúncio oficial de Carlo Ancelotti como futuro técnico da Seleção Brasileira.

Apesar da instabilidade institucional, o acordo com o treinador italiano segue inalterado. Portanto, não há risco de recuo no compromisso firmado entre Ancelotti, seu estafe e a CBF. O técnico continua sendo esperado no dia 26 de maio na sede da entidade, no Rio de Janeiro, quando deve anunciar sua primeira lista de convocados com foco nos próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, diante de Equador e Paraguai.

Nos bastidores, a orientação é clara: evitar qualquer interferência nas operações internas da CBF, especialmente no departamento de seleções, que seguirá funcionando normalmente. A prioridade é garantir estabilidade técnica durante o período de transição política.

Carlo Ancelotti, que já havia sido sondado em outras oportunidades, teve o nome confirmado oficialmente nesta semana após liberação do Real Madrid. A contratação é vista como estratégica, visando elevar o nível de competitividade da Seleção.

Mesmo com a queda de Ednaldo Rodrigues, o planejamento da CBF com Ancelotti segue em curso. A expectativa agora é pela realização da nova eleição, que definirá o futuro do comando da entidade sem comprometer os planos esportivos em andamento.