PSG vence o Arsenal e encara a Inter de Milão na final da Champions League

O PSG venceu o Arsenal por 2 a 1, pelo jogo de volta da semifinal da Champions League, nesta quarta-feira (7), no Parque dos Príncipes. Fabian Ruiz abriu o placar, e Hakimi ampliou para os franceses, enquanto Saka descontou para os Gunners.

No agregado, a equipe de Luis Enrique derrotou os ingleses por 3 a 1 e conquistou vaga na final da Champions League. Com isso, os franceses encaram a Inter de Milão, que eliminou o Barcelona, na terça-feira (6).

Como foi a partida entre PSG e Arsenal?

Com um início de jogo muito intenso, o Arsenal quase abriu o placar cedo para reverter a desvantagem. Na primeira chance, Rice recebeu cruzamento na área, ganhou de Marquinhos, mas cabeceou ao lado do gol. Na sequência, Martinelli e Odegaard finalizaram para milagres de Donnarumma, que garantiu a igualdade no marcador. No primeiro ataque do PSG, Kvaratschelia foi acionado pela esquerda, cortou para o meio e carimbou a trave. E aos 27 minutos, Fabián Ruiz aproveitou uma bola na entrada da área, driblou Martinelli e soltou uma bomba para estufar as redes e abrir o placar para os franceses. No minuto seguinte, o PSG aproveitou um erro de passe de Lewis-Skelly, arrancou em rápido contra-ataque, Barcola recebeu passe na área, cortou a marcação e bateu para grande defesa de Raya.

Na segunda etapa, o Arsenal voltou sem a mesma intensidade, mas criou a primeira grande oportunidade com Saka sendo acionado na quina da área e batendo colocado para grande defesa de Donnarumma. No entanto, o PSG teve a chance de ouro para ampliar com um pênalti, mas Vitinha chutou sem força para intervenção de Raya. Mas aos 26 minutos, Dembélé recebeu um passe na área, escorou para Hakimi chegar finalizando de primeira e aumentar a vantagem da equipe mandante. Aos 30 minutos, Trossard ganhou de Marquinhos pela esquerda, cruzou para o meio com desvio na zaga e a bola encontro Saka, que driblou Donnarumma e descontou para os Gunners. Na sequência, o camisa sete recebeu um cruzamento na área livre de marcação e com o goleiro do PSG batido na jogada, mas escorou de perna direita por cima do gol.

O que vem por aí para PSG e Arsenal?

No sábado (10), o PSG visita o Montpellier, pelo Campeonato Francês. Por outro lado, o Arsenal encara o Liverpool, no domingo (11), em Anfield, pela Premier League. O Paris Saint-Germain volta a jogar pela Champions League na final contra a Inter de Milão, no dia 31 de maio, na Allianz Arena, em Munique.

✅ FICHA TÉCNICA

PSG 2 x 1 Arsenal - Champions League

Semifinal (Volta)

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 7 de maio de 2025, às 16h (de Brasília).

📍 Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA).

🥅 Gols: Fabián Ruiz, 27'/1ºT (1-0); Hakimi, 26'/2ºT (2-0); Saka, 30'/2ºT (2-1)

🟨 Cartões amarelos: Nuno Mendes e Kvaratschelia (PSG); Rice, Lewis-Skelly e Saka (ARS)

PSG (Técnico: Luis Enrique)

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes (Gonçalo Ramos); Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz; Barcola (Dembélé), Doue (Lucas Hernandez) e Kvaratschelia.

ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)

Raya; Timber (White), Saliba, Kiwior e Lewis-Skelly (Calafiori); Partey, Rice e Odegaard; Saka, Merino e Martinelli (Trossard).