Novo técnico da Seleção Brasileira, Ancelotti define local onde irá morar

Anunciado oficialmente como novo técnico da Seleção Brasileira na segunda-feira (12), o italiano Carlo Ancelotti tem algumas questões para decidir antes de assumir a nova função. Uma delas diz respeito ao local onde irá morar. Se por um lado a maior parte dos selecionáveis atua em clubes europeus, por outro o treinador precisa se ambientar ao futebol brasileiro e à própria rotina da CBF. E é por isso que, em conversa com o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, ele definiu onde irá se instalar.

— Ele vai morar no Brasil e no Rio de Janeiro — afirmou Ednaldo Rodrigues, em entrevista ao portal "Uol".

— Ancelotti quer morar no Brasil e quer ver jogos. Disse que tem muitos atletas que passam despercebidos, não só na Série A, que quer conhecer. Quer conhecer jogos de outras séries, porque pode ter atletas que possam ser importantes — acrescentou o dirigente, que está em Assunção, no Paraguai, para o Congresso da Fifa.

Além de local onde irá morar, Ancelotti falou sobre a Granja Comary

Carlo Ancelotti também decidiu que a Seleção Brasileira irá "aproveitar muito" a Granja Comary, em Teresópolis. O CT da Seleção não recebe a equipe principal desde novembro de 2023, quando o elenco esteve lá se preparando para os jogo com Colômbia e Argentina, ainda pelo primeiro turno das Eliminatórias.

O primeiro contato de Ancelotti com a Granja, contudo, ainda vai ter que esperar. Atualmente, o local passa por reformas para ampliação do hotel onde fica concentrada a delegação. Além disso, já estava definido que o Brasil fará a preparação para os jogos de junho, diante de Equador e Paraguai, no CT do Corinthians, em São Paulo.

— Ele (Ancelotti) vai fazer essas opções agora nessa lista porque é um tempo curto, e ficou definido que não haverá treinamento na Granja Comary. Mas é um dos lugares que quer de imediato conhecer. Já ouviu falar pelos atletas. E falou que quer aproveitar muito a Granja — declarou Ednaldo Rodrigues.

