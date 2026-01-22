'Não era o que eu queria ver': Bruno Guimarães se lesiona pelo Newcastle na Champions League
Capitão dos Magpies saiu na primeira etapa após dores no tornozelo direito
O Newcastle venceu o PSV por 3 a 0 nesta quarta-feira (21), no St. James' Park, em partida válida pela sétima rodada da fase de liga da Champions League. No entanto, nem tudo foi positivo para os Magpies, que viram Bruno Guimarães, ídolo da torcida e jogador da Seleção Brasileira, deixar o gramado lesionado nos acréscimos da primeira etapa.
Como foi a partida? ⚽
O capitão do Newcastle deixou o campo após sentir dores no tornozelo direito e foi substituído por Lewis Miley, quando o placar já marcava 2 a 0 para os mandantes e após participação decisiva do camisa 39 no primeiro gol da partida. Aos oito minutos, o PSV errou na saída de bola, que sobrou para Bruno, responsável por acionar Joelinton, que dominou e fez o passe preciso para Yoane Wissa abrir o placar de canhota.
O segundo tento também surgiu de uma saída de bola equivocada dos holandeses, quando o próprio Wissa aproveitou a insegurança do zagueiro, recuperou a posse e acionou imediatamente Anthony Gordon, que finalizou sem goleiro aos 30 minutos.
O terceiro gol foi praticamente todo construído por Harvey Barnes, que aproveitou a sobra no campo ofensivo após um chutão, passou pela marcação, trouxe a bola para o pé esquerdo e avançou até a área para finalizar com força no canto direito da baliza, fechando o placar aos 20 minutos da segunda etapa.
Com o resultado, o Newcastle chega à última rodada da fase de liga dentro da zona de classificação direta para as oitavas de final da Champions, na sétima posição, com 13 pontos em sete jogos. A campanha é composta por quatro vitórias, um empate e duas derrotas, além de 16 gols marcados e seis sofridos, o que representa a segunda melhor defesa do torneio até o momento.
A equipe inglesa encerra a fase no torneio continental diante do PSG na oitava rodada, na próxima quarta-feira (28), às 17h (de Brasília), no Parc des Princes, em Paris (FRA).
Golpe fatal 😫
Nas redes sociais, a saída de Bruno gerou preocupação entre os torcedores, que destacaram a importância do atleta e o impacto de sua ausência enquanto estiver lesionado no plantel comandado por Eddie Howe. O tempo de recuperação, no entanto, ainda não foi divulgado pelo clube e permanece indefinido. Abaixo, veja alguns comentários:
Tradução: A lesão de Bruno Guimarães não era o que eu queria ver esta noite.
Tradução: Com 2 a 0 no placar e o jogo fluindo sem dificuldades, é de se perguntar por que Bruno Guimarães teve permissão para continuar. Qualquer afastamento dele é um grande golpe para o Newcastle. Espero que ele esteja bem.
Tradução: Bruno Guimarães está lesionado, o que significa que o Newcastle terá que jogar futebol sem ele.
Tradução: Bruno Guimarães teve que sair de campo lesionado. Esperamos que não seja nada muito sério.
Tradução: Isso é preocupante. Bruno sai mancando, claramente não está bem. Miley o substitui. Eles (realmente) esperam que não seja nada sério, pois o desempenho com e sem Guimarães é gritante.
Maestro na Inglaterra e na Seleção Brasileira 🪄
Com quatro anos de casa, referência de uma das torcidas mais apaixonadas da Inglaterra e capitão da conquista do primeiro título em 70 anos de história, Guimarães já tem seu nome eternizado no Newcastle. Em 2025/26, ele vive um momento ainda mais especial: é o artilheiro do clube na atual edição da Premier League, com oito gols marcados; além de cinco assitências em 29 exibições na temporada.
O desempenho o credencia como nome praticamente certo no próximo Mundial. Afinal, Bruno é o único jogador que iniciou como titular todos os oito jogos de Carlo Ancelotti na Seleção. O volante reforça a cada partida na Inglaterra os motivos que o levaram a dividir com Casemiro o posto de principal homem de confiança do treinador na equipe nacional.
