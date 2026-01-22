O Flamengo voltou a escrever um capítulo histórico fora das quatro linhas. Pelo segundo ano consecutivo, o clube carioca aparece entre os 30 times com maior faturamento do futebol mundial na temporada 2024/25, de acordo com o relatório da Deloitte Football Money League, que analisa as receitas dos clubes temporada por temporada a partir de três pilares: matchday (bilheteria), direitos de transmissão e receitas comerciais.

Com 202,7 milhões de euros (cerca R$ 1,26 bilhões) arrecadados, o Rubro-Negro ocupa a 29ª colocação do ranking global, repetindo o feito alcançado na edição anterior. Na temporada 2023/24, o Flamengo havia figurado na 30ª posição, com 198,2 milhões de euros, o que evidencia não apenas a manutenção no seleto grupo, mas também uma evolução da receitas.

O desempenho ganha ainda mais relevância por se tratar de um clube fora do eixo europeu. Segundo projeções da própria Deloitte na análise de 2023/24, o Flamengo já seria um dos clubes não-europeus com maior crescimento de receita nas próximas edições do relatório, impulsionado principalmente pela participação no Mundial de Clubes de 2025.

Um mercado global em expansão

O relatório aponta que a temporada 2024/25 estabeleceu novos recordes históricos. Pela primeira vez, os 20 clubes mais ricos do mundo ultrapassaram juntos a marca de 12 bilhões de euros em receitas, alcançando € 12,4 bilhões (aproximadamente R$ 77,4 bilhões), um crescimento de 11% em relação ao ciclo anterior.

O Real Madrid manteve a liderança absoluta e voltou a quebrar recordes ao se tornar, pelo segundo ano consecutivo, o único clube do mundo a ultrapassar 1 bilhão de euros em faturamento, chegando próximo a 1,2 bilhão. Somente em receitas comerciais, o clube espanhol arrecadou 594 milhões de euros ((cerca de R$ 3,7 bilhões), valor que, isoladamente, já o colocaria entre os dez maiores do ranking.

Ranking completo (1° ao 30°)

1 . Real Madrid – 1,161 bilhão de euros 2 . Barcelona – 974,8 milhões de euros 3 . Bayern de Munique – 860,6 milhões de euros 4 . Paris Saint-Germain – 837 milhões de euros 5 . Liverpool – 836,1 milhões de euros 6 . Manchester City – 829,3 milhões de euros 7 . Arsenal – 821,7 milhões de euros 8 . Manchester United – 793,1 milhões de euros 9 . Tottenham – 672,6 milhões de euros 10 . Chelsea – 584,1 milhões de euros 11 . Inter de Milão – 537,5 milhões de euros 12 . Borussia Dortmund – 531,3 milhões de euros 13 . Atlético de Madrid – 454,5 milhões de euros 14 . Aston Villa – 450,2 milhões de euros 15 . Milan – 410,4 milhões de euros 16 . Juventus – 401,7 milhões de euros 17 . Newcastle – 398,4 milhões de euros 18 . Stuttgart – 296,3 milhões de euros 19 . Benfica – 283,4 milhões de euros 20 . West Ham – 276 milhões de euros 21 . Eintracht Frankfurt – 269,9 milhões de euros 22 . Brighton – 238,7 milhões de euros 23 . Everton – 234 milhões de euros 24 . Crystal Palace – 232,5 milhões de euros 25 . Bournemouth – 218,5 milhões de euros 26 . Roma – 216,3 milhões de euros 27 . Wolverhampton – 206,3 milhões de euros 28 . Brentford – 206 milhões de euros 29 . Flamengo – 202,7 milhões de euros 30 . Olympique de Marselha – 188,7 milhões de euros

De maneira geral, as três principais fontes de receita — bilheteria (2,4 bilhões), transmissão (4,7 bilhões de euros) e comercial (5,3 bilhões de euros) — atingiram seus maiores patamares históricos. As receitas comerciais, inclusive, superaram pela primeira vez a marca de 5 bilhões de euros, consolidando-se como o principal motor financeiro do futebol de elite.

A Deloitte destaca uma mudança clara no modelo de negócios dos clubes: maior exploração das marcas, dos estádios fora dos dias de jogo e de experiências de entretenimento diversificadas, como hotéis, restaurantes, lojas e eventos. Esse movimento reduz a dependência exclusiva dos resultados em campo e amplia as oportunidades de geração de receita.

Onde o Flamengo se encaixa nesse cenário

Mesmo distante dos valores bilionários das potências europeias, o Flamengo se destaca por superar clubes tradicionais da Europa, incluindo equipes da Ligue 1, Serie A e Premier League.

Além disso, o desempenho financeiro dialoga diretamente com o momento vivido no Brasil. Em 2025, o Flamengo atingiu o maior faturamento da história do futebol brasileiro, com R$ 2,1 bilhões em receita, superando com folga a previsão orçamentária inicial de R$ 1,6 bilhão.

Grande parte desse crescimento veio das vendas de jogadores, que renderam R$ 545 milhões, muito acima do previsto. Transferências como as de Wesley (Roma), Gerson (Zenit) e Carlos Alcaraz (Everton) lideraram a lista. As conquistas do Brasileirão e da Libertadores também impulsionaram receitas com premiações.

O clube ainda encerrou o ano com caixa livre positivo de R$ 218 milhões e alcançou um recorde de 118 mil sócios-torcedores, crescimento de 64% no período. O programa gerou R$ 88,1 milhões, reforçando a consolidação da marca Flamengo no cenário global.

