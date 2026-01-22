menu hamburguer
Flamengo faz história e se consolida entre os clubes mais ricos do mundo pelo segundo ano seguido

Rubro-negro se supera e integra grupo seleto do futebol global

Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porDaniel Lessa,
Dia 22/01/2026
09:40
Arrascaeta e jogadores do Flamengo comemoram titulo da Libertadores (Foto: Marco Galvão/Zimel Press/Gazeta Press)
Arrascaeta e jogadores do Flamengo comemoram titulo da Libertadores (Foto: Marco Galvão/Zimel Press/Gazeta Press)
O Flamengo voltou a escrever um capítulo histórico fora das quatro linhas. Pelo segundo ano consecutivo, o clube carioca aparece entre os 30 times com maior faturamento do futebol mundial na temporada 2024/25, de acordo com o relatório da Deloitte Football Money League, que analisa as receitas dos clubes temporada por temporada a partir de três pilares: matchday (bilheteria), direitos de transmissão e receitas comerciais.

Com 202,7 milhões de euros (cerca R$ 1,26 bilhões) arrecadados, o Rubro-Negro ocupa a 29ª colocação do ranking global, repetindo o feito alcançado na edição anterior. Na temporada 2023/24, o Flamengo havia figurado na 30ª posição, com 198,2 milhões de euros, o que evidencia não apenas a manutenção no seleto grupo, mas também uma evolução da receitas.

O desempenho ganha ainda mais relevância por se tratar de um clube fora do eixo europeu. Segundo projeções da própria Deloitte na análise de 2023/24, o Flamengo já seria um dos clubes não-europeus com maior crescimento de receita nas próximas edições do relatório, impulsionado principalmente pela participação no Mundial de Clubes de 2025.

Wallace Yan Bruno Henrique Flamengo Chelsea Mundial de Clubes
Wallace Yan e Bruno Henrique comemoram gol do Flamengo contra o Chelsea no Mundial de Clubes (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Um mercado global em expansão

O relatório aponta que a temporada 2024/25 estabeleceu novos recordes históricos. Pela primeira vez, os 20 clubes mais ricos do mundo ultrapassaram juntos a marca de 12 bilhões de euros em receitas, alcançando € 12,4 bilhões (aproximadamente R$ 77,4 bilhões), um crescimento de 11% em relação ao ciclo anterior.

O Real Madrid manteve a liderança absoluta e voltou a quebrar recordes ao se tornar, pelo segundo ano consecutivo, o único clube do mundo a ultrapassar 1 bilhão de euros em faturamento, chegando próximo a 1,2 bilhão. Somente em receitas comerciais, o clube espanhol arrecadou 594 milhões de euros ((cerca de R$ 3,7 bilhões), valor que, isoladamente, já o colocaria entre os dez maiores do ranking.

Jogadores do Real Madrid comemoram gol de Vini Jr (Foto: Thomas COEX / AFP)
Jogadores do Real Madrid comemoram gol de Vini Jr (Foto: Thomas COEX / AFP)

Ranking completo (1° ao 30°)

    1.
  1. Real Madrid – 1,161 bilhão de euros
    2. 2.
  2. Barcelona – 974,8 milhões de euros
    3. 3.
  3. Bayern de Munique – 860,6 milhões de euros
    4. 4.
  4. Paris Saint-Germain – 837 milhões de euros
    5. 5.
  5. Liverpool – 836,1 milhões de euros
    6. 6.
  6. Manchester City – 829,3 milhões de euros
    7. 7.
  7. Arsenal – 821,7 milhões de euros
    8. 8.
  8. Manchester United – 793,1 milhões de euros
    9. 9.
  9. Tottenham – 672,6 milhões de euros
    10. 10.
  10. Chelsea – 584,1 milhões de euros
    11. 11.
  11. Inter de Milão – 537,5 milhões de euros
    12. 12.
  12. Borussia Dortmund – 531,3 milhões de euros
    13. 13.
  13. Atlético de Madrid – 454,5 milhões de euros
    14. 14.
  14. Aston Villa – 450,2 milhões de euros
    15. 15.
  15. Milan – 410,4 milhões de euros
    16. 16.
  16. Juventus – 401,7 milhões de euros
    17. 17.
  17. Newcastle – 398,4 milhões de euros
    18. 18.
  18. Stuttgart – 296,3 milhões de euros
    19. 19.
  19. Benfica – 283,4 milhões de euros
    20. 20.
  20. West Ham – 276 milhões de euros
    21. 21.
  21. Eintracht Frankfurt – 269,9 milhões de euros
    22. 22.
  22. Brighton – 238,7 milhões de euros
    23. 23.
  23. Everton – 234 milhões de euros
    24. 24.
  24. Crystal Palace – 232,5 milhões de euros
    25. 25.
  25. Bournemouth – 218,5 milhões de euros
    26. 26.
  26. Roma – 216,3 milhões de euros
    27. 27.
  27. Wolverhampton – 206,3 milhões de euros
    28. 28.
  28. Brentford – 206 milhões de euros
    29. 29.
  29. Flamengo – 202,7 milhões de euros
    30. 30.
  30. Olympique de Marselha – 188,7 milhões de euros

De maneira geral, as três principais fontes de receita — bilheteria (2,4 bilhões), transmissão (4,7 bilhões de euros) e comercial (5,3 bilhões de euros) — atingiram seus maiores patamares históricos. As receitas comerciais, inclusive, superaram pela primeira vez a marca de 5 bilhões de euros, consolidando-se como o principal motor financeiro do futebol de elite.

A Deloitte destaca uma mudança clara no modelo de negócios dos clubes: maior exploração das marcas, dos estádios fora dos dias de jogo e de experiências de entretenimento diversificadas, como hotéis, restaurantes, lojas e eventos. Esse movimento reduz a dependência exclusiva dos resultados em campo e amplia as oportunidades de geração de receita.

Onde o Flamengo se encaixa nesse cenário

Mesmo distante dos valores bilionários das potências europeias, o Flamengo se destaca por superar clubes tradicionais da Europa, incluindo equipes da Ligue 1, Serie A e Premier League.

Além disso, o desempenho financeiro dialoga diretamente com o momento vivido no Brasil. Em 2025, o Flamengo atingiu o maior faturamento da história do futebol brasileiro, com R$ 2,1 bilhões em receita, superando com folga a previsão orçamentária inicial de R$ 1,6 bilhão.

Grande parte desse crescimento veio das vendas de jogadores, que renderam R$ 545 milhões, muito acima do previsto. Transferências como as de Wesley (Roma), Gerson (Zenit) e Carlos Alcaraz (Everton) lideraram a lista. As conquistas do Brasileirão e da Libertadores também impulsionaram receitas com premiações.

O clube ainda encerrou o ano com caixa livre positivo de R$ 218 milhões e alcançou um recorde de 118 mil sócios-torcedores, crescimento de 64% no período. O programa gerou R$ 88,1 milhões, reforçando a consolidação da marca Flamengo no cenário global.

