Alex Telles detalha conversa no vestiário após queda do Botafogo na Libertadores

O lateral-esquerdo Alex Telles compartilhou como foi a conversa do elenco do Botafogo no vestiário após a eliminação na terceira fase da Libertadores. A equipe foi derrotada por 1 a 0 pelo Barcelona de Guayaquil nesta terça-feira (10), no estádio Nilton Santos, após empate por 1 a 1 no jogo de ida, no Equador.

Segundo o jogador, o grupo discutiu a necessidade de manter a união e analisar os erros após o resultado que tirou o clube da disputa pela vaga na fase de grupos.

— A conversa no vestiário foi um resumo do que foi hoje, do que é o nosso trabalho. Estamos ali todos unidos, porque a gente sabe que só assim a gente vai sair dessa situação. Não é um placar ou um jogo como esse que vai responder o que é a nossa equipe. Eu como um dos líderes, como o Barbosa, a gente vem aqui conversar e falar e dar cara. Porque nós, jogadores, estamos aqui indicando nosso respaldo e nossa contribuição para o clube. Então, é ver o jogo, ver o que a gente está errando e melhorar. Porque futebol, como eu falei, não aceita desaforos. A gente precisa treinar todos os dias para melhorar — declarou o lateral.

Telles também comentou o lance do gol que definiu a partida e afirmou que o elenco não esperava o desfecho do confronto.

— É muito difícil falar sobre o gol, que foi uma jogada muito rápida, uma bola que sobrou. Estou de fora da área. Não quero entrar no mérito disso, mas quero ressaltar novamente que esse grupo não merecia isso. Como eu falei ali em cima no gramado, esse grupo não merece isso, esse grupo trabalha. Em 15 anos de carreira, já estive em muitos grupos e esse grupo não merecia isso. Porque é muito jovem, é muita gente que tá chegando agora. E a gente tá diariamente lutando para que o Botafogo esteja onde merece estar, que é conquistando títulos. Então a gente vai continuar trabalhando. Tem um jogo importante agora sábado no clássico, que é importante para a gente dar volta por cima — disse Telles.

Ainda na saída de campo, o lateral-esquerdo havia indicado que, além dos jogadores, existem outros responsáveis pelo mau momento que vive o Botafogo

— O impacto (da eliminação) é muito grande. Muitas vezes nós, jogadores, damos a cara, é a gente que vem jogar e dar nosso melhor, mas o clube não é feito só de jogadores. Eu boto a mão no fogo por esse grupo, a gente não merecia isso. Futebol não aceita desaforo, e nosso grupo nunca desaforou o futebol. Mas, como falei, o futebol não é feito só dos atletas, é feito de muita coisa. Dia triste, não era o nosso objetivo. Esse grupo merece mais, a gente trabalha dia a dia e deu para ver, corremos até o fim. Futebol infelizmente é isso. Nos resta voltar a trabalhar porque temos jogos importantes já na semana, a gente não pode baixar a guarda nunca — declarou Telles à "ESPN".

Com a eliminação na Libertadores, o Botafogo passa a disputar a Copa Sul-Americana na sequência da temporada. O time também volta a campo no fim de semana, diante do Flamengo, em clássico pelo Campeonato Brasileiro.

