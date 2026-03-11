O Galatasaray venceu o Liverpool por 1 a 0 na terça-feira (10), no Rams Park, em partida válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League. Um dos destaques do confronto foi o brasileiro Gabriel Sara, camisa 8 da equipe turca, que recebeu elogios nas redes sociais e reforçou a candidatura a uma possível convocação para a Seleção Brasileira nesta reta final de preparação para a Copa do Mundo.

O gol da partida foi marcado por Mario Lemina aos sete minutos do primeiro tempo. Sara cobrou escanteio, Victor Osimhen desviou de cabeça e o meio-campista gabonês completou novamente de cabeça dentro da pequena área.

A partida ainda teve dois gols anulados. O primeiro seria do Galatasaray, que ampliaria o placar na segunda etapa, quando Osimhen marcou após contra-ataque, mas o VAR assinalou impedimento na origem da jogada de Barış Yılmaz. A decisão gerou polêmica, pois considerou a participação do jogador, que não chegou a disputar efetivamente a bola com a defesa dos Reds.

O outro lance ocorreu aos 25' do segundo tempo, após escanteio cobrado por Dominik Szoboszlai. Wilfried Singo desviou e a bola entrou contra a própria meta, mas o gol foi anulado por toque no braço de Ibrahima Konaté antes da conclusão da jogada.

O jogo de volta entre as duas equipes na Champions acontece na próxima quarta-feira (18), às 17h (de Brasília), em Anfield, na Inglaterra. Em desvantagem, o time comandado por Arne Slot precisa vencer por mais de um gol de diferença para garantir a classificação às quartas de final.

Mario Lemina celebra gol do Galatasaray contra o Liverpool nas oitavas da Champions League, ao lado de Victor Osimhen e Gabriel Sara (Foto: Yasin Akgul/AFP)

Melhor em campo na Champions ⚽

Gabriel Sara atuou por 87 minutos antes de ser substituído por Sacha Boey na vitória em casa sobre os favoritos ingleses. Desde o apito inicial, o brasileiro ocupou a função de camisa 10 clássico, posicionado atrás do centroavante Osimhen e dos pontas Noa Lang, pela esquerda, e Yilmaz, pela direita. Ao longo da carreira, o ex-São Paulo também exerceu diferentes funções no setor, tanto aberto pelos lados quanto como segundo homem de meio-campo.

Sara ainda teve a chance de marcar aos 42' da segunda etapa, em chute forte de perna esquerda que acertou o lado de fora da rede defendida por Giorgi Mamardashvili. O brasileiro comandou o primeiro tempo e terminou como o jogador do Galatasaray com mais toques na bola (35), mais chances criadas (4), mais duelos vencidos (4) e mais dribles (2). Na temporada, são 25 partidas como titular: seis gols e três assistências.

Mesmo sem balançar as redes, a atuação foi suficiente para render elogios de quem acompanhou o confronto continental. A seguir, veja comentários de diferentes perfis sobre a atuação do atleta de 26 anos:

Tradução: Mais uma exibição magistral de Gabriel Sara na Liga dos Campeões. Rapidamente se tornando um grande talento.

Tradução: Gabriel Sara é o melhor brasileiro que vi nos últimos anos. Como um jogador pode ter um toque de bola tão perfeito? Toda vez que a bola chega até ele, dá a sensação de que ele vai causar o caos no ataque.

Tradução: Há duas coisas que invejo no Galatasaray: estádio superlotado e arquibancadas e Gabriel Sara.

Após subir ao profissional do São Paulo em 2019, Gabriel Sara iniciou sua trajetória no futebol europeu pelo Norwich City, da Inglaterra, em 2022, e atua na Turquia desde agosto de 2024. O meia aparece como uma das novidades na pré-lista do Brasil de Carlo Ancelotti para os confrontos contra França e Croácia nesta Data Fifa de março, segundo o site "Ge".

Em busca de uma opção para a função de segundo volante, alternativa a Bruno Guimarães, o treinador italiano tem observado Sara, que figura pela primeira vez entre os possíveis convocados. Ancelotti divulgará na próxima segunda-feira, às 15h30 (de Brasília), a lista para os dois últimos jogos antes da convocação final para a Copa do Mundo.

