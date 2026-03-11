Marcos Senna relembra ausência na Copa do Mundo de 2010: 'Ele se arrependeu'

O ex-volante Marcos Senna, brasileiro naturalizado espanhol, por pouco não disputou a Copa do Mundo de 2010 com a campeã Espanha. Após obter a cidadania em 2006, foi convocado para o Mundial daquele ano. Dois anos depois, venceu a Eurocopa como titular sob comando de Luis Aragonés. No ciclo seguinte, já na gestão do técnico Vicente del Bosque, continuou sendo chamado durante toda a campanha nas Eliminatórias, mas não apareceu na lista final para o torneio mais importante.

— Infelizmente, nos acréscimos fiquei fora da Copa do Mundo. Fui para a pré-convocatória e achei que tinha 99% de chances de ir, até porque participei de todos os jogos das Eliminatórias. Del Bosque falou que tinha uma dúvida por eu ter sofrido uma lesão muscular, já tinha mais idade, mas eu estava bem. Ele era uma grande pessoa, um grande gestor, inteligente taticamente por dar continuidade ao que construiu o Luis Aragonés, mas às vezes ele se deixava levar pela imprensa. Não sei se foi o meu caso, porque todo mundo se surpreendeu por não ter me levado. Mas quando não leva alguém de time menor, não dá nada — lamentou o ex-jogador, hoje diretor de relações institucionais do Villarreal.

O escolhido para a vaga de Senna foi Javi Martínez, então jovem de 21 anos do Athletic Bilbao, que depois construiu carreira de sucesso no Bayern de Munique. Na época, o técnico justificou a decisão pela versatilidade do convocado para a Copa do Mundo, também capaz de jogar como zagueiro.

— Del Bosque já disse que se arrependeu da decisão. Fiquei muito triste, porque já me via na Copa do Mundo de novo. Mas são coisas que acontecem. Já encontrei com ele várias vezes, a gente não toca no tema. Ele vem para eventos aqui no Villarreal. Não tenho rancor, mas obviamente na época fiquei muito chateado. Eu queria jogar uma segunda Copa do Mundo, seria campeão. Mas prefiro ficar com os quatro anos que joguei na seleção espanhola, foram maravilhosos — acrescentou o ex-atleta.

Senna fez parte de geração histórica que venceu a Copa do Mundo

Apesar da ausência na Copa do Mundo, Marcos Senna dividiu os gramados com meio-campistas que revolucionaram o futebol espanhol. Na Eurocopa de 2008, iniciava os jogos ao lado de Xavi, Iniesta e David Silva. No banco, ainda estavam os craques Fàbregas, Cazorla e Xabi Alonso. Depois, em 2010, os titulares de Del Bosque foram Busquets, Xabi Alonso, Xavi e Iniesta.

— Xavi, Iniesta, Xabi Alonso, Silva, Fàbregas, Cazorla… Um meio-campo extraordinário, foi um privilégio poder jogar com eles. Uma seleção que ficou marcada na história — celebrou Senna.