Vexame! Botafogo perde em casa para o Barcelona-EQU e é eliminado na pré-Libertadores
Glorioso se despede antes da fase de grupos e vai para a Copa Sul-Americana
Fim do sonho do bicampeonato da Libertadores para o Botafogo. Na noite desta terça-feira (10), no Nilton Santos, o Alvinegro não conseguiu se impor diante do Barcelona-EQU, perdeu pelo placar de 1 a 0 e caiu na terceira fase preliminar da Libertadores. Céliz fez o gol da classificação dos equatorianos. Na ida, em Guayaquil, as equipes empataram por 1 a 1.
+ Botafogo oficializa contratação do zagueiro venezuelano Ferraresi
Com o resultado, o Glorioso vai para a Copa Sul-Americana, enquanto o Barcelona-EQU jogará a fase de grupos da Libertadores. O sorteio das chaves será na próxima quarta-feira (18).
Botafogo sem forças
Um cenário complicado. Talvez o mais difícil do trabalho do técnico argentino Martín Anselmi. Com o Nilton Santos cheio, com mais de 30 mil torcedores, o Botafogo arrancou suspiro dos alvinegros logo no primeiro ataque, mas a zaga do Barcelona tirou o gol de Vitinho. Na primeira descida, no entanto, para calar o Nilton Santos, uma boa dose de nervosismo com o gol de Céliz em contra-ataque.
Foi um Botafogo muito aquém do esperado na primeira etapa. Confuso em campo, nem as dobras pelos lados com laterais e meias-atacantes geraram dificuldade na marcação do Barcelona. Rondando a área e apostando no talento do meia Danilo, o jogo foi pobre nos 45 minutos iniciais.
O DNA de intensidade e agressividade, visto em outrora, passou longe em uma noite de estresse. O Barcelona, com o placar favorável, desceu ainda mais as linhas e sentou no confortável resultado. A queda no gramado em lances no campo de defesa, a famosa "cera", foi cena comum.
Muito mais na vontade do que na qualidade, o Botafogo tentou. Tentou com Arthur Cabral, com Vitinho e Barboza, mas não conseguiu balançar a rede. Vexame em casa para punir um projeto de poucas opções no início do ano e colocar pressão.
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 0 X 1 BARCELONA-(EQU)
LIBERTADORES - TERCEIRA FASE (VOLTA)
📆 Data e horário: terça-feira, 10 de março de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos
🟨 Árbitro: Piero Maza (CHI)
🚩 Assistentes: Claudio Urrutia e Miguel Rocha (CHI)
🖥️ VAR: Mathias Riqulme (CH)
Gol: Céliz 7'/1ºT (BSC)
Cartões amarelos: Alexander Barboza (BOT); Villalba e Castillo (BSC)
⚽ ESCALAÇÕES
BOTAFOGO: Léo Linck, Mateo Ponte (Tucu Correa), Bastos (Arthur Cabral) e Alexander Barboza; Vitinho, Newton, Danilo, Alex Telles e Montoro (Caio Valle); Jordan Barrera (Artur) e Matheus Martins (Nathan). Técnico: Martín Anselmi.
BARCELONA-EQU: Contreras, Carabalí, Báez, Sosa ee Vallecilla (Mina); Celiz, Quiñónez e Martínez (Perlaza); Rojas (Castillo), Villalba (Benedetto) e Rangel. Técnico: César Farias.
