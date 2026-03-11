Libertadores 2026: veja como ficam os potes do sorteio após resultado do Botafogo
Brasil terá seis representantes na fase de grupos da Glória Eterna deste ano
- Matéria
- Mais Notícias
O Barcelona-EQU venceu o Botafogo por 1 a 0 na terça-feira (10), no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de volta da terceira fase preliminar da Libertadores de 2026. Com o resultado, a competição passa a contar com apenas seis clubes brasileiros na fase de grupos: Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense. A seguir, o Lance! explica como ficam os potes após a queda do Glorioso.
Relacionadas
- Futebol Nacional
AO VIVO E COM IMAGENS: Lance!TV transmite Ivinhema x Bataguassu pelo Sul-Mato-Grossense
Futebol Nacional11/03/2026
- Futebol Nacional
Gabigol manda recado a Ancelotti após empate do Santos e cita Neymar: ‘Espero que vá’
Futebol Nacional11/03/2026
- Lance! Biz
Botafogo ‘perde’ quantia milionária com eliminação na Libertadores
Lance! Biz11/03/2026
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O Brasil terá três equipes no Pote 1, reservado aos cabeças de chave: Flamengo, Palmeiras e Fluminense. No Pote 2 aparecem Corinthians e Cruzeiro, enquanto o Mirassol integra o Pote 4. Vale destacar que clubes do mesmo país não podem se enfrentar na fase de grupos da Libertadores.
A única exceção ocorre para equipes que chegam à fase de grupos após avançarem nas etapas preliminares. No entanto, com as eliminações precoces de Bahia e Botafogo, não haverá confrontos entre clubes brasileiros nesta fase da competição. O sorteio das chaves da competição acontecerá na próxima quinta-feira (19), às 20h (de Brasília).
Os últimos três classificados serão definidos em confrontos eliminatórios disputados entre quarta-feira (11) e quinta-feira (12). O primeiro duelo acontece entre Sporting Cristal (PER) e Carabobo (VEN), às 19h (de Brasília); no jogo de ida, os peruanos venceram por 1 a 0. Na sequência, Tolima (COL) e O'Higgins (CHI) se enfrentam às 21h30 (de Brasília), após vitória dos chilenos por 1 a 0 na primeira partida. Na quinta-feira, Independiente Medellín (COL) e Juventud (URU) disputam a vaga no confronto de volta, depois do empate por 1 a 1 no Uruguai.
Sorteio da fase de grupos da Libertadores 2026 🏆
Pote 1
- Flamengo (BRA)
- Palmeiras (BRA)
- Boca Juniors (ARG)
- Peñarol (URU)
- Nacional (URU)
- LDU (EQU)
- Fluminense (BRA)
- Independiente del Valle (EQU)
Pote 2
- Lanús (ARG)
- Libertad (PAR)
- Estudiantes (ARG)
- Cerro Porteño (PAR)
- Corinthians (BRA)
- Bolívar (BOL)
- Cruzeiro (BRA)
- Universitario (PER)
Pote 3
- Junior Barranquilla (COL)
- Universidad Católica (CHI)
- Independiente Santa Fe (COL)
- Rosario Central (ARG)
- Always Ready (BOL)
- Coquimbo Unido (CHI)
- Deportivo La Guaira (VEN)
- Cusco (PER)
Pote 4
- Universidad Central (VEN)
- Platense (ARG)
- Independiente Rivadavia (ARG)
- Mirassol (BRA)
- Barcelona SC (EQU)
- Vencedor de Juventud (URU) x Independiente Medellín (COL)
- Vencedor de O'Higgins (CHI) x Tolima (COL)
- Vencedor de Carabobo (VEN) x Sporting Cristal (PER)
Calendário da Glória Eterna📆
- 1ª fase: 4 e 11 de fevereiro
- 2ª fase: 18 e 25 de fevereiro
- 3ª fase: 4 e 11 de março
- Sorteio da fase de grupos: 18 de março
- Fase de grupos: 8 de abril a 27 de maio
- Sorteio do mata-mata: 3 de junho
- Oitavas de final: 12 e 19 de agosto
- Quartas de final: 9 e 16 de setembro
- Semifinais: 14 e 21 de outubro
- Final: 28 de novembro
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias