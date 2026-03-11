menu hamburguer
Futebol Nacional

Libertadores 2026: veja como ficam os potes do sorteio após resultado do Botafogo

Brasil terá seis representantes na fase de grupos da Glória Eterna deste ano

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/03/2026
11:36
Taça da Libertadores da América (Foto: Luis Acosta/AFP)
O Barcelona-EQU venceu o Botafogo por 1 a 0 na terça-feira (10), no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de volta da terceira fase preliminar da Libertadores de 2026. Com o resultado, a competição passa a contar com apenas seis clubes brasileiros na fase de grupos: Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense. A seguir, o Lance! explica como ficam os potes após a queda do Glorioso.

O Brasil terá três equipes no Pote 1, reservado aos cabeças de chave: Flamengo, Palmeiras e Fluminense. No Pote 2 aparecem Corinthians e Cruzeiro, enquanto o Mirassol integra o Pote 4. Vale destacar que clubes do mesmo país não podem se enfrentar na fase de grupos da Libertadores.

A única exceção ocorre para equipes que chegam à fase de grupos após avançarem nas etapas preliminares. No entanto, com as eliminações precoces de Bahia e Botafogo, não haverá confrontos entre clubes brasileiros nesta fase da competição. O sorteio das chaves da competição acontecerá na próxima quinta-feira (19), às 20h (de Brasília).

Os últimos três classificados serão definidos em confrontos eliminatórios disputados entre quarta-feira (11) e quinta-feira (12). O primeiro duelo acontece entre Sporting Cristal (PER) e Carabobo (VEN), às 19h (de Brasília); no jogo de ida, os peruanos venceram por 1 a 0. Na sequência, Tolima (COL) e O'Higgins (CHI) se enfrentam às 21h30 (de Brasília), após vitória dos chilenos por 1 a 0 na primeira partida. Na quinta-feira, Independiente Medellín (COL) e Juventud (URU) disputam a vaga no confronto de volta, depois do empate por 1 a 1 no Uruguai.

Sorteio da fase de grupos da Libertadores 2026 🏆

Pote 1

  1. Flamengo (BRA)
  2. Palmeiras (BRA)
  3. Boca Juniors (ARG)
  4. Peñarol (URU)
  5. Nacional (URU)
  6. LDU (EQU)
  7. Fluminense (BRA)
  8. Independiente del Valle (EQU)

Pote 2

  1. Lanús (ARG)
  2. Libertad (PAR)
  3. Estudiantes (ARG)
  4. Cerro Porteño (PAR)
  5. Corinthians (BRA)
  6. Bolívar (BOL)
  7. Cruzeiro (BRA)
  8. Universitario (PER)

Pote 3

  • Junior Barranquilla (COL)
  • Universidad Católica (CHI)
  • Independiente Santa Fe (COL)
  • Rosario Central (ARG)
  • Always Ready (BOL)
  • Coquimbo Unido (CHI)
  • Deportivo La Guaira (VEN)
  • Cusco (PER)

Pote 4

  1. Universidad Central (VEN)
  2. Platense (ARG)
  3. Independiente Rivadavia (ARG)
  4. Mirassol (BRA)
  5. Barcelona SC (EQU)
  6. Vencedor de Juventud (URU) x Independiente Medellín (COL)
  7. Vencedor de O'Higgins (CHI) x Tolima (COL)
  8. Vencedor de Carabobo (VEN) x Sporting Cristal (PER)
Jogadores do Mirassol antes de partida contra o Santos, pela 5ª rodada do Brasileirão, no estádio Maião (Foto: Andrey Queiroz/Gazeta Press)
Calendário da Glória Eterna📆

  • 1ª fase: 4 e 11 de fevereiro
  • 2ª fase: 18 e 25 de fevereiro
  • 3ª fase: 4 e 11 de março
  • Sorteio da fase de grupos: 18 de março
  • Fase de grupos: 8 de abril a 27 de maio
  • Sorteio do mata-mata: 3 de junho
  • Oitavas de final: 12 e 19 de agosto
  • Quartas de final: 9 e 16 de setembro
  • Semifinais: 14 e 21 de outubro
  • Final: 28 de novembro

