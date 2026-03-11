menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Sul-Americana 2026: veja como ficam os potes do sorteio após resultado do Botafogo

Brasil terá sete representantes na fase de grupos da Grande Conquista deste ano

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/03/2026
12:01
Taça Sul-Americana
imagem cameraTaça da Copa Sul-Americana de 2025 (Foto: Thiago Ribeiro/GazetaPress)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Barcelona-EQU venceu o Botafogo por 1 a 0 na terça-feira (10), no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de volta da terceira fase preliminar da Libertadores de 2026. Com o resultado, o Glorioso disputará a Copa Sul-Americana desta temporada ao lado de Atlético-MG, São Paulo, Grêmio, Santos, Bragantino e Vasco. A seguir, o Lance! explica como ficam os potes da fase de grupos.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O sorteio da fase de grupos da competição será realizado no dia 19 de março, às 20h (de Brasília), no Paraguai. Atlético-MG, São Paulo, Grêmio e Santos estão no Pote 1, enquanto Bragantino e Vasco aparecem no Pote 2, e o Botafogo integra o Pote 4. Equipes do mesmo país não podem se enfrentar nesta fase da competição, que começa em 7 de abril e termina em 27 de maio. O Bahia, eliminado na segunda fase preliminar da Libertadores, não disputará competições continentais nesta temporada.

continua após a publicidade

Os últimos três classificados da Sul-Americana serão os perdedores de confrontos eliminatórios disputados entre quarta-feira (11) e quinta-feira (12). O primeiro duelo acontece entre Sporting Cristal (PER) e Carabobo (VEN), às 19h (de Brasília); no jogo de ida, os peruanos venceram por 1 a 0. Na sequência, Tolima (COL) e O'Higgins (CHI) se enfrentam às 21h30 (de Brasília), após vitória dos chilenos por 1 a 0 na primeira partida. Na quinta-feira, Independiente Medellín (COL) e Juventud (URU) disputam a vaga no confronto de volta, depois do empate por 1 a 1 no Uruguai.

➡️ Libertadores 2026: veja como ficam os potes do sorteio após resultado do Botafogo

Potes para a fase de grupos da Sul-Americana 2026 🏆

Pote 1

  • River Plate (ARG)
  • Atlético-MG (BRA)
  • São Paulo (BRA)
  • Racing (ARG)
  • Grêmio (BRA)
  • Olimpia (PAR)
  • Santos (BRA)
  • América de Cali (COL)

Pote 2

  • San Lorenzo (ARG)
  • Red Bull Bragantino (BRA)
  • Palestino (CHI)
  • Millonarios (COL)
  • Caracas (VEN)
  • Vasco (BRA)
  • Cienciano (PER)
  • Tigre (ARG)

Pote 3

  1. Audax Italiano (CHI)
  2. Blooming (BOL)
  3. Academia Puerto Cabello (VEN)
  4. Boston River (URU)
  5. Montevideo City Torque (URU)
  6. Deportivo Cuenca (EQU)
  7. Independiente Petrolero (BOL)
  8. Macará (EQU)

Pote 4

  1. Alianza Atlético (PER)
  2. Barracas Central (ARG)
  3. Deportivo Riestra (ARG)
  4. Recoleta (PAR)
  5. Botafogo (BRA)
  6. Perdedor de Independiente Medellín (COL) x Juventud (URU)
  7. Perdedor de Tolima (COL) x O'Higgins (CHI)
  8. Perdedor de Sporting Cristal (PER) x Carabobo (VEN)
Sul-Americana: partida de volta da fase preliminar da Libertadores no Nilton Santos na noite desta terca-feira (10).
Partida de volta entre Botafogo e Barcelona-EQU pela fase preliminar da Libertadores no Nilton Santos (Foto: Delmiro dos Santos Junior/Gazeta Press)

Calendário da Grande Conquista 📆

  • Playoffs classificatórios: 4 de março
  • Fase de grupos: 8 de abril a 27 de maio
  • Sorteio dos playoffs das oitavas: 3 de junho
  • Playoffs das oitavas de final: 22 e 29 de julho
  • Oitavas de final: 12 e 19 de agosto
  • Quartas de final: 9 e 16 de setembro
  • Semifinais: 14 e 21 de outubro
  • Final: 21 de novembro

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias