Sul-Americana 2026: veja como ficam os potes do sorteio após resultado do Botafogo
Brasil terá sete representantes na fase de grupos da Grande Conquista deste ano
- Matéria
- Mais Notícias
O Barcelona-EQU venceu o Botafogo por 1 a 0 na terça-feira (10), no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de volta da terceira fase preliminar da Libertadores de 2026. Com o resultado, o Glorioso disputará a Copa Sul-Americana desta temporada ao lado de Atlético-MG, São Paulo, Grêmio, Santos, Bragantino e Vasco. A seguir, o Lance! explica como ficam os potes da fase de grupos.
Relacionadas
- Futebol Nacional
AO VIVO E COM IMAGENS: Lance!TV transmite Ivinhema x Bataguassu pelo Sul-Mato-Grossense
Futebol Nacional11/03/2026
- Futebol Nacional
Gabigol manda recado a Ancelotti após empate do Santos e cita Neymar: ‘Espero que vá’
Futebol Nacional11/03/2026
- Lance! Biz
Botafogo ‘perde’ quantia milionária com eliminação na Libertadores
Lance! Biz11/03/2026
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O sorteio da fase de grupos da competição será realizado no dia 19 de março, às 20h (de Brasília), no Paraguai. Atlético-MG, São Paulo, Grêmio e Santos estão no Pote 1, enquanto Bragantino e Vasco aparecem no Pote 2, e o Botafogo integra o Pote 4. Equipes do mesmo país não podem se enfrentar nesta fase da competição, que começa em 7 de abril e termina em 27 de maio. O Bahia, eliminado na segunda fase preliminar da Libertadores, não disputará competições continentais nesta temporada.
Os últimos três classificados da Sul-Americana serão os perdedores de confrontos eliminatórios disputados entre quarta-feira (11) e quinta-feira (12). O primeiro duelo acontece entre Sporting Cristal (PER) e Carabobo (VEN), às 19h (de Brasília); no jogo de ida, os peruanos venceram por 1 a 0. Na sequência, Tolima (COL) e O'Higgins (CHI) se enfrentam às 21h30 (de Brasília), após vitória dos chilenos por 1 a 0 na primeira partida. Na quinta-feira, Independiente Medellín (COL) e Juventud (URU) disputam a vaga no confronto de volta, depois do empate por 1 a 1 no Uruguai.
➡️ Libertadores 2026: veja como ficam os potes do sorteio após resultado do Botafogo
Potes para a fase de grupos da Sul-Americana 2026 🏆
Pote 1
- River Plate (ARG)
- Atlético-MG (BRA)
- São Paulo (BRA)
- Racing (ARG)
- Grêmio (BRA)
- Olimpia (PAR)
- Santos (BRA)
- América de Cali (COL)
Pote 2
- San Lorenzo (ARG)
- Red Bull Bragantino (BRA)
- Palestino (CHI)
- Millonarios (COL)
- Caracas (VEN)
- Vasco (BRA)
- Cienciano (PER)
- Tigre (ARG)
Pote 3
- Audax Italiano (CHI)
- Blooming (BOL)
- Academia Puerto Cabello (VEN)
- Boston River (URU)
- Montevideo City Torque (URU)
- Deportivo Cuenca (EQU)
- Independiente Petrolero (BOL)
- Macará (EQU)
Pote 4
- Alianza Atlético (PER)
- Barracas Central (ARG)
- Deportivo Riestra (ARG)
- Recoleta (PAR)
- Botafogo (BRA)
- Perdedor de Independiente Medellín (COL) x Juventud (URU)
- Perdedor de Tolima (COL) x O'Higgins (CHI)
- Perdedor de Sporting Cristal (PER) x Carabobo (VEN)
Calendário da Grande Conquista 📆
- Playoffs classificatórios: 4 de março
- Fase de grupos: 8 de abril a 27 de maio
- Sorteio dos playoffs das oitavas: 3 de junho
- Playoffs das oitavas de final: 22 e 29 de julho
- Oitavas de final: 12 e 19 de agosto
- Quartas de final: 9 e 16 de setembro
- Semifinais: 14 e 21 de outubro
- Final: 21 de novembro
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias