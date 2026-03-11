O Barcelona-EQU venceu o Botafogo por 1 a 0 na terça-feira (10), no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de volta da terceira fase preliminar da Libertadores de 2026. Com o resultado, o Glorioso disputará a Copa Sul-Americana desta temporada ao lado de Atlético-MG, São Paulo, Grêmio, Santos, Bragantino e Vasco. A seguir, o Lance! explica como ficam os potes da fase de grupos.

O sorteio da fase de grupos da competição será realizado no dia 19 de março, às 20h (de Brasília), no Paraguai. Atlético-MG, São Paulo, Grêmio e Santos estão no Pote 1, enquanto Bragantino e Vasco aparecem no Pote 2, e o Botafogo integra o Pote 4. Equipes do mesmo país não podem se enfrentar nesta fase da competição, que começa em 7 de abril e termina em 27 de maio. O Bahia, eliminado na segunda fase preliminar da Libertadores, não disputará competições continentais nesta temporada.

Os últimos três classificados da Sul-Americana serão os perdedores de confrontos eliminatórios disputados entre quarta-feira (11) e quinta-feira (12). O primeiro duelo acontece entre Sporting Cristal (PER) e Carabobo (VEN), às 19h (de Brasília); no jogo de ida, os peruanos venceram por 1 a 0. Na sequência, Tolima (COL) e O'Higgins (CHI) se enfrentam às 21h30 (de Brasília), após vitória dos chilenos por 1 a 0 na primeira partida. Na quinta-feira, Independiente Medellín (COL) e Juventud (URU) disputam a vaga no confronto de volta, depois do empate por 1 a 1 no Uruguai.

➡️ Libertadores 2026: veja como ficam os potes do sorteio após resultado do Botafogo

Potes para a fase de grupos da Sul-Americana 2026 🏆

Pote 1

River Plate (ARG)

Atlético-MG (BRA)

São Paulo (BRA)

Racing (ARG)

Grêmio (BRA)

Olimpia (PAR)

Santos (BRA)

América de Cali (COL)

Pote 2

San Lorenzo (ARG)

Red Bull Bragantino (BRA)

Palestino (CHI)

Millonarios (COL)

Caracas (VEN)

Vasco (BRA)

Cienciano (PER)

Tigre (ARG)

Pote 3

Audax Italiano (CHI) Blooming (BOL) Academia Puerto Cabello (VEN) Boston River (URU) Montevideo City Torque (URU) Deportivo Cuenca (EQU) Independiente Petrolero (BOL) Macará (EQU)

Pote 4

Alianza Atlético (PER) Barracas Central (ARG) Deportivo Riestra (ARG) Recoleta (PAR) Botafogo (BRA) Perdedor de Independiente Medellín (COL) x Juventud (URU) Perdedor de Tolima (COL) x O'Higgins (CHI) Perdedor de Sporting Cristal (PER) x Carabobo (VEN)

Partida de volta entre Botafogo e Barcelona-EQU pela fase preliminar da Libertadores no Nilton Santos (Foto: Delmiro dos Santos Junior/Gazeta Press)

Calendário da Grande Conquista 📆

Playoffs classificatórios: 4 de março

4 de março Fase de grupos: 8 de abril a 27 de maio

8 de abril a 27 de maio Sorteio dos playoffs das oitavas: 3 de junho

3 de junho Playoffs das oitavas de final: 22 e 29 de julho

22 e 29 de julho Oitavas de final: 12 e 19 de agosto

12 e 19 de agosto Quartas de final: 9 e 16 de setembro

9 e 16 de setembro Semifinais: 14 e 21 de outubro

14 e 21 de outubro Final: 21 de novembro

