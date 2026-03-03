Em jogo de recuperação e com destaque para a parte física, nesta terça-feira (3), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, no Equador, o Botafogo saiu atrás do marcador, mas buscou o empate em 1 a 1 com o Barcelona de Guayaquil e levará a decisão por uma vaga na fase de grupos da Libertadores para o Nilton Santos. Villalba abriu o placar para os donos da casa no primeiro tempo e Matheus Martins fez para o Glorioso na segunda etapa.

A partida de volta será disputada na próxima terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), na casa do Glorioso. A equipe precisa de uma vitória simples para avançar à fase de grupos da competição continental.

Botafogo cresce no segundo tempo

Assim como nos compromissos recentes, o Botafogo encontrou enorme dificuldade para apresentar um futebol minimamente agradável, como conseguiu nos primeiros momentos do trabalho de Martín Anselmi. O que se viu no Equador foi um time espaçado, relapso — principalmente no terço final — e confuso. Cenário que piorou com dois erros de Léo Linck na primeira etapa, que culminaram na abertura do placar por parte do Barcelona-EQU, com Villalba.

O ritmo de jogo era um grande aliado do Alvinegro no Monumental de Guayaquil, já que César Farias havia comandado o time da casa em apenas quatro compromissos anteriores. O Barcelona cansou, o Botafogo cresceu mais compacto em campo e aproveitou. Matheus Martins, em péssima fase e questionado, foi quem deixou tudo igual para aliviar a pressão após linda trama construída por Vitinho.

Fisicamente sobrando na segunda etapa, o Botafogo conseguiu avançar bem ao ataque na sequência e teve oportunidade para votlar ao Rio de Janeiro com uma vitória. Correndo poucos riscos e vencendo duelos no meio-campo, o Glorioso segurou o resultado favorável para a decisão no Nilton Santos.

Matheus Martins fez o gol do Botafogo em Guayaquil (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

✅ FICHA TÉCNICA

BARCELONA-EQU 1 X 1 BOTAFOGO

LIBERTADORES - TERCEIRA FASE (IDA)

📆 Data e horário: terça-feira, 3 de março de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Monumental de Guayaquil

🟨 Árbitro: Wilmar Rondán (COL)

🚩 Assistentes: John Alexander León e Sebastián Vela (COL)

🖥️ VAR: David Rodríguez (COL)

Gols: Villalba 22'/1ºT (BSC); Matheus Martins 20'/2ºT (BOT)

Cartões amarelos: Quiñónez e Rojas (BSC); Montoro (BOT)

⚽ ESCALAÇÕES

BARCELONA-EQU: Contreras, Vallecilla, Rangel, Báez e Carabalí; Quiñónez, Céliz(Montaño) e Rojas (Wila); Martínez (Jonnathan Mina), Villalba (Jandry Gómez) e Benedetto (Sergio Núñez). Técnico: César Farias.

BOTAFOGO: Léo Linck, Mateo Ponte (Lucas Villalba), Bastos e Alexander Barboza; Vitinho, Newton, Danilo, Alex Telles e Álvaro Montoro; Jordan Barrera (Joaquín Correa) e Matheus Martins (Arthur Cabral). Técnico: Martín Anselmi.