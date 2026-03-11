Supercomputador ignora tradição e aponta destino do Real Madrid na Champions League

O Real Madrid e a Champions League possuem uma relação que a lógica muitas vezes não explica. No entanto, para o supercomputador da Opta, a mística das 15 taças não entra no cálculo. Com o início das oitavas de final, a ferramenta de análise estatística atualizou as probabilidades de título.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

O sorteio não foi generoso. Mais uma vez, o caminho do Real Madrid cruza com o do Manchester City. Mas, desta vez, os algoritmos apontam um pessimismo incomum para o lado espanhol. Segundo a Opta, enquanto rivais como Barcelona e Atlético de Madrid surgem como favoritos em seus respectivos confrontos, o time de Carlo Ancelotti entra na eliminatória com as probabilidades jogando contra.

continua após a publicidade

Rodrygo comemora gol marcado pelo Real Madrid contra o Manchester City, em dezembro pela fase de liga da Champions League (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

O grande motivo para a projeção negativa do supercomputador não é apenas o adversário, mas o estado atual do elenco merengue. A IA levou em conta a onda de desfalques que assola Valdebebas. Nomes como Rodrygo, Jude Bellingham e a estrela Kylian Mbappé são ausências que pesam drasticamente no percentual de vitória calculado pelo algoritmo.

Pela Champions League, o Manchester City venceu o Real Madrid por 2 a 1 na fase de liga da Champions League (Foto: Oscar Del Pozo / AFP)

Sem suas principais peças ofensivas, o Real Madrid viu suas chances de avançar às quartas de final minguarem nas simulações, enquanto o Arsenal (atual líder da Premier League) e o próprio Manchester City dispararam como os grandes favoritos ao título.

continua após a publicidade

Se os números já são duros para as oitavas, a projeção para o futuro é ainda mais severa. Caso o Real Madrid consiga contrariar as estatísticas e eliminar o City, o supercomputador prevê um possível cruzamento com o Bayern de Munique nas quartas de final, o que reduziria ainda mais as chances matemáticas de um 16º título.

Para a Opta, o favoritismo espanhol nesta edição está nos pés de Barcelona e Atlético, que possuem caminhos teoricamente mais acessíveis.