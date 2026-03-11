Web elege responsável por eliminação do Botafogo na Libertadores: 'Tem nome'
Alvinegro perdeu para o Barcelona-EQU, no Nilton Santos
O Botafogo perdeu por 1 a 0 para o Barcelona-EQU, nesta terça-feira (10), e deu adeus à Libertadores. No Nilton Santos, o Alvinegro não conseguiu superar a equipe equatoriana, e torcedores apontaram o empresário John Textor como o principal culpado pela queda do clube.
Veja os comentários nas redes sociais:
Como foi Botafogo x Barcelona-EQU
Um cenário complicado. Talvez o mais difícil do trabalho do técnico argentino Martín Anselmi. Com o Nilton Santos cheio, com mais de 30 mil torcedores, o Botafogo arrancou suspiro dos alvinegros logo no primeiro ataque, mas a zaga do Barcelona tirou o gol de Vitinho. Na primeira descida, no entanto, para calar o Nilton Santos, uma boa dose de nervosismo com o gol de Céliz em contra-ataque.
Foi um Botafogo muito aquém do esperado na primeira etapa. Confuso em campo, nem as dobras pelos lados com laterais e meias-atacantes geraram dificuldade na marcação do Barcelona. Rondando a área e apostando no talento do meia Danilo, o jogo foi pobre nos 45 minutos iniciais.
O DNA de intensidade e agressividade, visto em outrora, passou longe em uma noite de estresse. O Barcelona, com o placar favorável, desceu ainda mais as linhas e sentou no confortável resultado. A queda no gramado em lances no campo de defesa, a famosa "cera", foi cena comum.
Muito mais na vontade do que na qualidade, o Botafogo tentou. Tentou com Arthur Cabral, com Vitinho e Barboza, mas não conseguiu balançar a rede. Vexame em casa para punir um projeto de poucas opções no início do ano e colocar pressão.
